Cesan a tres funcionarios por extorsionar a damnificados en Tabasco

Luego que fueron exhibidas en redes sociales extorsionando a una persona damnificada por las inundaciones, la Secretaría de Bienestar cesó a tres funcionarios encargados de los pagos de 10 mil pesos en el municipio de Teapa.

En un comunicado, la dependencia federal a cargo de Javier May Rodríguez, informó que ante un hecho dado a conocer mediante un video en redes se identificó a tres personas involucradas en presuntos actos de corrupción que fueron separadas de inmediato; afirmando que se procederá legalmente para las investigaciones y deslinde de responsabilidades.

"Hasta ahora, más de 90% de 200 mil personas censadas en Tabasco ha recibido con honestidad el apoyo para recuperarse de daños por inundaciones. Ante cualquier irregularidad no hay tolerancia. La corrupción es delito grave y su erradicación es objetivo principal del @GobiernoMX", señaló en un tuit la Secretaría de Bienestar.

En la grabación que circuló este martes, se aprecia a una funcionaria encargada del módulo de pago a los afectados instalado en el municipio de Teapa, donde le explica a la persona que fue afectada por las lluvias del mes de Noviembre, que al pertenecer al programa "Sembrando vida" a pesar de ser censada no puede cobrar porque a ellos se les depósito un apoyo extraordinario de 8 mil pesos, pero que si "la apoya" entonces si podrá hacer válido el folio y recibir los 10 mil pesos y además recibir el talón para que la Secretaría de la Defensa Nacional le entregue sus enseres.

Al final del video se aprecia la discusión entre la afectada y los llamados servidores de la nación, donde le aclara que no les dará dinero.

Esta grabación fue analizada por la Secretaría de Bienestar quien de inmediato ordenó el cese de las tres personas involucradas en este presunto acto de corrupción.

Este lunes continuó el pago de 10 mil pesos a los afectados por las inundaciones que no pudieron cobra el día que fueron afectados, registrándose filas de hasta dos kilómetros en las sedes instaladas en la ciudad de Villahermosa.

"Ya se entregan paquetes a damnificados"

Al enviar un mensaje de ánimo para su natal Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Ejército comenzó con la entrega de 205 mil paquetes de enseres domésticos para igual número de familias afectadas en esa entidad por las pasadas inundaciones.

"Ánimo, porque vamos a salir adelante, hay que luchar como siempre, como todo en la vida, se puede caer, pero hay que levantarse y seguir caminando y no rendirse y no darnos por vencidos, lo más importante de todo es la vida".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, dijo que de los 205 damnificados se entregaron 10 mil pesos por familia, para limpiar y pintar las casas, y se tiene un avance de 188 mil 517 apoyos.

"Ayer comenzó el Ejército a entregar los primeros paquetes, me informaron que están entregando en Macuspana, ahí se fue al agua la mayor parte del municipio... ahora vienen más de 200 mil paquetes de enseres, una estufa, un refrigerar, sartenes y otros electrodomésticos casa por casa de acuerdo con el censo".

El Presidente refirió que son tantas las estufas, refrigeradores que no hay producción, ni capacidad en las plantas y la Defensa no los comprará en el extranjero.