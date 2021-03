"Cesaremos a los auditores que hayan actuado con intereses políticos", dice Colmenares

El auditor Superior de la Federación, David Colmenares, aseguró que cesará a cualquier servidor público que haya actuado con intereses personales en el proceso de fiscalización y que del resultado de su participación se imputen hechos que obedezcan a un interés político o personal que se aparten de los objetivos de la fiscalización.

Al comparecer ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, luego de la "pifia" en la sobreestimación de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, Colmenares aseguró que no hay ningún tipo de presiones, ni de mala fe, y adelantó que si hubiera habido algún comportamiento negativo, él hubiera sido el primero en denunciarlo.

"Pediré que se cese a todo servidor público que haya actuado con intereses personales en el proceso de fiscalización, y que del resultado de su participación se imputen hechos que obedezcan a un interés político o personal que se aparten de los objetivos propios de la fiscalización superior, por el bien de las instituciones de México y de todos los mexicanos para que se preserve el valor institucional que tiene la fiscalización superior y que quede claro que no hay ningún tipo de presiones, ni de mala fe. Si lo hubiera o hubiera algún comportamiento negativo, yo sería el primero en denunciarlo", explicó Colmenares.

En su participación, el encargado de este órgano autónomo dijo que no ha permitido, ni permitirá ningún acto que vulnere los principios constitucionales y están colaborando en la investigación que está haciendo su órgano interno de control, la Unidad de Evaluación y Control (UEC).

"Quiero dejar claro que no he permitido, ni permitiré ningún acto que vulnere los principios constitucionales y el marco de la legalidad en la propia Auditoría Superior de la Federación, estamos colaborando en la investigación que la Unidad de Control de la Cámara, la UEC está realizando", dijo Colmenares.