CFE alerta sobre extorsión en falso operativo 'casa por casa'

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 25 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) advirtió a sus usuarios e informó acerca de una nueva modalidad de extorsión disfrazada de un operativo "casa por casa" para instalar medidores inteligentes, revisar conexiones ilícitas o notificar deudas a domicilio.

Según el comunicado emitido por la dependencia, ciudadanos de todo el país han reportado, a través de redes sociales y quejas ciudadanas, la aparición de circulares falsas en sus domicilios particulares.

Personas caracterizadas como trabajadores de la CFE engañan a los usuarios presentándose en el domicilio con falsas multas u órdenes de cortar el servicio o realizar un cambio de medidor como parte de un "operativo especial".

La CFE aclaró este 25 de noviembre que no existe ningún operativo con estas características bajo su cargo. Pues, han recibido reportes de estos casos en el Estado de México, CDMX y Baja California.

¿En qué consiste la estafa?, esto dice la CFE

La estafa consiste en brindar al vecino un número falso al cual llamar para "solucionar el problema", en esta llamada el extorsionador se hace pasar por un "jefe de Área de CFE" y convence al usuario de llegar a un acuerdo extraoficial.

El "jefe de Área" ofrece reducir la multa y proporciona una cuenta bancaria personal para realizar el depósito, consumando así la estafa.

Para prevenir futuros robos la CFE recomendó:

-Verificar la identidad de supuestos empleados: Todo trabajador de CFE porta credencial oficial con fotografía vigente, logotipos institucionales y uniforme oficial.

-No realizar pagos ni dar dinero en efectivo a ninguna persona que se presente en su domicilio

-Confirmar la veracidad de cualquier aviso o documento.

-Antes de permitir el acceso al domicilio o realizar algún pago, comunicarse al 071 para confirmar si existe alguna orden o gestión legítima.

-Denunciar inmediatamente cualquier intento de extorsión.