CFE buscará aplicar tarifa única de luz de aprobarse reforma: Bartlett

Al comparecer ante las comisiones unidas de Energía y de Infraestructura de la Cámara de Diputados, el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, aseguró que de aprobarse la Reforma Eléctrica se tendrán más instrumentos para establecer una tarifa única en el país.

Tal afirmación del director general de CFE se dio luego de que indicara, como parte del ejercicio de rendición de cuentas y trasparencia del Tercer Informe de Gobierno, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha reducido las tarifas eléctricas durante los tres primeros años, y donde precisó que los costos se mantendrán bajos en caso de que no se avale la reforma constitucional del titular del Ejecutivo.

"¿Qué vamos a hacer para reducir las tarifas?, hemos reducido las tarifas durante tres años, es una prórroga que el objetivo que tiene la CFE es no permitir que las tarifas suban arriba de la inflación. El costo que no pagan las empresas, y sin embargo, tres años han sido de tarifas estables, me pregunta: ¿qué vamos a hacer si no se aprueba la reforma? Seguiremos manteniendo las tarifas bajas y esa es una norma y lo hemos hecho en condiciones muy difíciles.

"Lo hicimos en el momento más crítico de los sistemas eléctricos del norte de América, cuando se congelaron los gasoductos cuando especularon los privados, la CFE recuperó el sistema eléctrico en un enorme esfuerzo y logró mantener las tarifas y no se subieron aún en el momento cuando hubo una especulación. Si no se aprueba seguiremos manteniendo las tarifas bajas en tres años, pero nosotros sí esperamos que se apruebe la reforma constitucional porque entonces tendremos más elementos para bajar las tarifas", dijo Bartlett.

"Tendremos más instrumentos aún para bajar las tarifas, una de las medidas que tomaremos es establecer una tarifa única en el país, ahorita estamos bajo las reglas de la Comisión Reguladora de Energía y tenemos múltiples sistemas de tarifas que generan un problema, en diferentes estados se establece una tarifa baja y más alta en otro, eso es un obstáculo para el desarrollo del país", mencionó Bartlett.