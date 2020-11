"CFE deberá de reparar daño por inundaciones", insiste Adán Augusto

Luego de que Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), señalara que le "da risa" la demanda que interpondrá el gobierno de Tabasco por el presunto mal manejo en el desfogue de la presa Peñitas, y "que hay gente que anda buscando a ver a quien le echa la culpa de sus torpezas", el gobernador Adán Augusto aseguró que confía en el Estado de Derecho, por lo que señaló que la CFE deberá de reparar el daño.

A su salida de Palacio Nacional tras la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario señaló que la CFE debe de responder por los daños a las miles de viviendas, plantaciones e infraestructura en los municipios afectados

"Yo respeto su opinión [de Manuel Bartlett], pero nosotros confiamos en el Estado de Derecho, y hay evidentemente afectaciones, y si hay un causante de las afectaciones, ese causante debe de reparar el daño".

"Mire les voy a poner un ejemplo, si su departamento está en el tercer piso de ese edificio y deja abierta la llave de agua por una semana se va dañar el departamento de abajo por las filtraciones de agua, usted con justa razón le va a reclamar al del tercer piso y le va a pedir que repare el daño con la supervisión de usted, o que le pague para que usted repare el daño, pues eso es lo que sucede.

"Si ya reconocieron que hubo un error de cálculo, le abrieron de más a la presa, y la presa dañó municipios afectando viviendas, plantaciones, infraestructura pues tiene que reponerlo", agregó.

Indicó que en estos momentos no hay un monto económico definido del costo por las afectaciones, pero que se "definirá conforme avance el juicio porque tendrá que llamarse a peritos para que sean los encargados de evaluar".

"Hay un daño evidente a la economía, ahora tenemos que esperar a que bajen las aguas para implementar programas de apoyo a los productores".

El gobernador tabasqueño señaló que más adelante presentará esta denuncia pues señaló que en estos momentos la prioridad es salvaguardar vidas, apoyar gente que no ha podido salir de sus casas, a los que salieron y están en albergues "y ya presentaremos después la denuncia".

Adán Augusto López indicó que junto con el gobierno federal se está preparando un plan de apoyo a Tabasco por las afectaciones de estas inundaciones que comprende un plan a mediano y corto plazo en los que habrá una serie de obras de infraestructura para prevenir que haya inundación en los centros poblacionales, que van desde dragados a los ríos, bordos de contención, así como canales de alivio

"Se hizo una presentación en términos generales, se definieron cuatro grandes rubros a tratar y la semana próxima. El martes de la semana próxima ya empezaremos a definir las acciones a ejecutar. Se va a empezar a trabajar esto seguramente en los primeros días de diciembre", agregó.

Previo a la salida del gobernador tabasqueño, Manuel Bartlett aseguró que "le da risa" la posible demanda del gobierno de Tabasco por el presunto mal manejo en el desfogue de la presa Peñitas que, junto con el frente frío 11, provocaron graves daños e inundaciones en esa entidad.

"A mi esa demanda me da risa".

-"¿Hay responsabilidad de CFE en las Inundaciones de Tabasco, en Villahermosa?", se le cuestionó.

-"Ninguna, hay gente que anda buscando a ver a quien le echa la culpa de sus torpezas, es todo lo que voy a decir", comentó antes de retirarse.