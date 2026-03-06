"CFE puede manejar riesgos de su plan de inversión por 30 mil mdd"

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 6 (EL UNIVERSAL).- La

(CFE) cuenta con capacidad para manejar los

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

asociados a su plan de inversión por alrededor de 30 mil millones de dólares (mdd) hacia 2030; sin embargo, su dependencia delcontinúa representando una restricción para su perfil crediticio, señaló Moody´s Ratings.De acuerdo con un análisis de la calificadora, elde la empresa eléctrica estatal busca incrementar la capacidad de generación del país y fortalecer la red de transmisión y distribución. El plan contempla añadir cerca de 28 gigawatts (GW) de capacidad eléctrica hacia el final de la década, con una participación relevante deMoody´s explicó que losasociados a este programa de inversión son manejables para la empresa, incluso en escenarios que contemplenen la construcción y adquisición de equipos.Sin embargo, añadió, el amplioen lamantiene expuesta a la compañía a la volatilidad de los precios del combustible.Actualmente, alrededor de 60% de la electricidad que produce la CFE se genera a partir de gas natural, gran parte del cual se importa desdemediante gasoductos. Esta dependencia implica que incrementos en los precios del combustible pueden afectar losde la empresa y presionar sus márgenes financieros.La calificadora indicó que, aunque la empresa cuenta conpara una parte de su consumo diario de gas, choques en los precios podrían impactar temporalmente su, particularmente si coinciden con el periodo de mayor ejecución del programa de inversión.En su análisis, Moody´s evaluó distintos escenarios para medir elen lade la empresa. En uno de ellos se considera un aumento significativo en los costos de construcción y adquisición de equipos para proyectos de generación, transmisión y distribución.Bajo ese escenario, los sobrecostos elevarían el nivel de inversión y la deuda de la compañía durante el periodo 2025 a 2030, aunque el deterioro en sus métricas financieras sería moderado. La empresa podría cubrir cerca de 80% de los requerimientos adicionales mediante nueva deuda y el resto con generación interna de efectivo.Otro escenario contempla un aumento temporal en los precios del gas natural durante 2027, lo que incrementaría losde la empresa mientras se ajustan las tarifas eléctricas para recuperar dichos costos.En ese contexto, lospodrían registrar una, derivada del incremento en los costos de combustible y del desfase en la recuperación de dichos gastos a través de las tarifas.