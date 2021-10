Chamanes llaman al Senado a no regular la medicina indígenas

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 16 (EL UNIVERSAL).- Chamanes, curanderos y especialistas exhortaron a la Comisión de Salud del Senado a no aprobar una reforma que busca regular la medicina indígena bajo el argumento de que quienes legislarían sobre el tema no cuentan con los conocimientos de las etnias, además de que se violentan convenios internacionales en materia de autonomía.

David Hidalgo, rector del Centro Universitario de Alternativas Médicas, expuso que se cabildee ante el Senado que se elimine del proyecto de dictamen, aprobado el 21 de abril en la Cámara de Diputados, lo concerniente a la medicina indígena y que en todo caso se incluya el tema de la llamada "medicina complementaria".

"Están buscando certificar a los chamanes, a los curanderos indígenas por parte de gente de Cofepris, de la Secretaría de Salud o de Educación, cuando estas personas no conocen o no entienden la medicina indígena", dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

Indicó que en el país existen alrededor de 280 mil chamanes, curanderos, sacerdotes, chamanes, terapeutas, curanderos, parteros, hueseros, entre otros que pertenecen a las 68 etnias del país y a los cuales se busca "certificar" cuando son personas que por años, por varias generaciones, tiene esos conocimientos.

"No es posible que alguien que estudia un curso de meses o de años, quiera o pueda certificar el conocimiento de los pueblos indígenas en materia de medicina", expuso.

"Estamos de acuerdo que se regule acupuntura, naturismo para evitar charlatanería, que incluso existan cursos para todos, pero cuando se busca que una instancia particular sea quien certifique a los chamanes o curanderos, nos puedan evaluar de algo que no saben, que no conocen", agregó.

Alejandro Juárez, sacerdote maya, consideró que "nosotros no requerimos este tipo de certificación porque tenemos un conocimiento ancestral, en mi caso llevó 32 años realizando mi trabajo con mi etnia".

Reconoció que en la actualidad sí hay personas que están buscando mezclar diferentes formaciones y se hacen pasar como médicos tradicionales o chamanes, que es donde las autoridades deben poner atención, pero no en los usos y costumbres, ni en la medicina tradicional en México.

Consideró inadecuado esta regulación, vigilancia o certificación por parte de la Secretaría de Salud porque además se violan los convenios internacionales de México en reconocimiento de los pueblos indígenas y de autonomía.