Chilpancingo, a la deriva

Chilpancingo, Gro.- Hoy, el ayuntamiento de Chilpancingo no tiene ningún mando, no hay alcalde ni tampoco se ha nombrado a un encargado de despacho.

El Cabildo de Chilpancingo declaró tres días de luto después del asesinato del alcalde, el perredista Alejandro Arcos Catalán, el pasado domingo.

Desde entonces, en el ayuntamiento todo es incertidumbre, nadie quiere ponerse al frente, y todo está atorado porque el Cabildo no ha notificado al Congreso de Guerrero de la ausencia de Arcos Catalán ni ha notificado para que sea llamado el suplente, Gustavo Alarcón Herrera, a fin de que asuma el cargo.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el morenista Jesús Urióstegui García, afirmó que están en espera de que el Cabildo de Chilpancingo notifique la ausencia para llamar al suplente, quien ya informó que está dispuesto a asumir el cargo. La traba está en el Cabildo, donde nadie ha tomado el mando.

Los chilpancingueños no superan el asombro de saber que su alcalde fue decapitado. Afuera del ayuntamiento hay un altar improvisado montado por los pobladores en honor del alcalde asesinado. En el piso hay decenas de veladoras, coronas de flores, mensajes y una fotografía de Arcos Catalán.

Ese altar, además de ser un recordatorio, fue visitado el pasado lunes por decenas de personas que se paraban a leer los mensajes o a dejar una veladora. La mayoría se queda unos instantes, apenas unos minutos, pero todos lo hacen con solemnidad, con respeto.

Dentro del ayuntamiento no todo es normal, el movimiento no recupera su cotidianidad. Muchas oficinas lucen semivacías, pocos pobladores llegaron a realizar trámites. No se vio a regidores ni tampoco a los funcionarios que nombró Arcos Catalán.