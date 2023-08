Chocan datos de LO y buscadoras

Ciudad de México.- Mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que en su gobierno hay presupuesto suficiente para atender el problema de los desaparecidos, que han disminuido durante su mandato, las madres buscadoras tienen otros datos.

“Todos los días estamos trabajando con este propósito, no voy a especificar sobre el presupuesto que destinamos. Antes no había apoyo ahora hay presupuesto suficiente, no hay límite para todo lo que se necesite, en estos casos, desde luego no es la generalidad, pero sí hay también quienes abusan de esta situación tan triste y lastimosa”, dijo el mandatario ayer durante su conferencia de prensa.

Sobre la cifra de desaparecidos, descartó que en su gobierno se registren más casos, y argumentó que el problema es que no se actualizaban los censos.

Sin embargo, desde la perspectiva de Ceci Patricia Flores Armenta, líder de las Madres Buscadoras de Sonora, la situación no es así.

La activista no vacila al asegurar que en el presente sexenio se ha incrementado las desapariciones de personas.

“Hay tantas personas desaparecidas, muchas familias denuncian y otras no lo hacen por miedo, pero la autoridad no busca y ni la Comisión Estatal de Búsqueda ni la Fiscalía del Estado hacen su trabajo”, expuso.

Flores Armenta indicó que la Comisión Estatal de Búsqueda de Sonora más que ayuda es un estorbo para el colectivo, pues a pesar de tener millones de pesos de presupuesto, les dan sólo 800 pesos para cada búsqueda, lo que no alcanza para gasolina, bebidas hidratantes, agua, hielo o comida.

“El gobierno del estado nos dice que para las búsquedas no hay límites, pero nosotras nos quedamos tiradas sin gasolina, la semana pasada. Los empleados de la Comisión no llevan ni agua”, refiere.