Chocan dichos de Guajardo y AMLO sobre T-MEC en reforma eléctrica

CIUDAD DE MÉXICO, abril 18 (EL UNIVERSAL).- Durante su conferencia matutina de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al exsecretario de Economía Ildefonso Guajardo de mentir en su intervención sobre la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados.

El mandatario defendió que su iniciativa de propuesta, la cual no alcanzó los votos necesarios para ser aprobada en el Congreso, no viola ningún apartado del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), como lo refirió el hoy diputado en el debate del fin de semana.

"Uno de los que subió ahí a defender el punto fue el anterior secretario de Economía a decir que nos iba a ir muy mal con los extranjeros, que nos iban a castigar porque nos iban a llevar a tribunales internacionales porque estábamos incumpliendo con el tratado, cosa que es absolutamente falsa", dijo.

Además, lo acusó de intentar "entregar" el petróleo a Estados Unidos y Canadá cuando estuvo a cargo de las negociaciones de dicho acuerdo comercial.

En compañía del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, indicó el presidente, "ya habían entregado el petróleo" al momento de que su administración entró a formar parte del equipo de negociación.

"Todo un capítulo del tratado para que el petróleo de México se sometiera al interés de Estados Unidos y de Canadá", lo que, indicó, son los que "más ambicionan los extranjeros" y que buscaba resguardar su reforma eléctrica.

¿Qué dijo Ildefonso Guajardo sobre la reforma eléctrica?

En su intervención de poco menos de 15 minutos, el exsecretario de Economía y quien fue uno de los encargados de negociar la primera parte del T-MEC, expuso que la reforma energética sí contraviene con algunos capítulos del acuerdo.

Al aclarar que México puede cambiar sus leyes porque es un país soberano, el hoy diputado del PRI refirió que esto no exime al país para poder modificarlas a costa de los tratados internacionales.

Por esto, advirtió que México podría ser llevado al arbitraje internacional para definir los casos respectivos, con lo que el país pondría en riesgo 36 mil millones de dólares en detrimento, añadió, de la capacidad del gobierno para apoya a las clases más vulnerables.

También, el país que viera afectados sus intereses por la reforma eléctrica podría llevar a un panel Inversionista-Estado, el cual habilitaría la imposición de aranceles a las exportaciones de México en todas las industrias.

"Estamos contraviniendo nuestros compromisos, pero lo más importante estamos afectando al futuro de los mexicanos que merecen, a través del crecimiento que este país ha obtenido en la integración global, de tener empleos bien remunerados para poder aspirar a un mejor futuro en este país", acusó.

De esta manera, expuso, una de las violaciones de la reforma eléctrica era permitir que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fuera "juez y parte" del mercado energético en México, ya que era una "falacia" decir que las empresas privadas tendrían participación en 46% del mercado, pues la que decide con quién comercializa y a qué precio es la CFE y eso, al ser un monopolio público es "nefasto".

Asimismo, finalizó, la cancelación de permisos actuales también viola el tratado.