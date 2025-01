Chocan PRI y Morena por respaldo a CSP

CIUDAD DE MÉXICO.- Morena y el PRI en la Cámara de Diputados se confrontaron porque los tricolores y el PAN no firmaron el acuerdo para apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum ante las deportaciones masivas de connacionales de Estados Unidos.

El presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna (Morena), afirmó que los legisladores del PRI y del PAN son “traidores a la patria” por no firmar el apoyo al Ejecutivo ante las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump.

“El PRI y el PAN no acompañaron este documento en su mezquindad, haciendo cálculos para obtener dividendos políticos, que en realidad significa el haberle dado la espalda a 40 millones de mexicanos y luego se quejan porque los llamamos traidores, pero esos son, cuando no votaron los apoyos sociales, cuando no votaron la reforma eléctrica y ahora a regatear este apoyo, se convierten en traidores a la patria”, expresó.

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que el PRI se negó a firmar el acuerdo, y el PAN condicionó su apoyo a que los tricolores también lo acompañaran.

“Con el PRI nunca tuvimos posibilidad porque desde un principio mostraron renuencia. Yo hablé con el dirigente del PRI y con el coordinador y lo respeté en sus expresiones. El PAN sí participó en la redacción, pero obviamente su firma la condicionaba a que el PRI también firmara”, dijo Monreal Ávila.

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, le respondió al presidente de la Mesa Directiva y condenó que los haya llamado traidores a la patria por no firmar el acuerdo: “Son inaceptables las afirmaciones que hizo el día de hoy el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la rechazamos y condenamos. Nunca vamos a aceptar ese adjetivo”, indicó.

Moreira Valdez dijo que esa afirmación podría convertir en enemiga de Morena a la bancada tricolor: “El adjetivo de traidor no está bien en la boca de quiénes somos paisanos, pero mucho menos en quién debe llamar a la unidad de la Cámara, esa afirmación nos puede convertir de adversarios, porque eso somos, adversarios políticos, en enemigos, y recuerde que no hay enemigo pequeño”, advirtió.

También llamó a Morena y a sus aliados para que escuche a los partidos de la oposición: “¿Quieren unidad? Hagan un gobierno de unidad nacional, dónde estén los mejores mexicanos, porque ahora tienen un gabinete patético”, subrayó.

El acuerdo, que fue publicado el 22 de enero con las firmas de los coordinadores de Morena (Ricardo Monreal), PVEM (Carlos Puente), PT (Reginaldo Sandoval) y MC (Ivonne Ortega), específica: “Respaldamos en la defensa de nuestros connacionales a la Titular del Ejecutivo federal, responsable de dirigir la política exterior de nuestro país”.