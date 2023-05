Christian Von Roehrich promueve amparo contra vinculación a proceso

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 10 (EL UNIVERSAL).- El Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal de la Ciudad de México concedió al ex delegado en Benito Juárez, Christian Von Roehrich, la suspensión provisional de un amparo tramitado contra su vinculación a proceso por uso ilegal de atribuciones y facultades, pero no retomará su libertad.

Fue la Juez Paloma Xiomara quien aceptó a trámite el juicio promovido por el exdiputado local, quien a través de sus abogados se reclama la medida cautelar puesta por el juez de control de la Unidad Judicial 12 del TSJ, el pasado 27 de abril.

La suspensión provisional es para efecto de que el juzgado de distrito de amparo revise los actos reclamados por el quejoso y solicitó un informe detallado al juez de control Carlos Trujillo Rodríguez, quien fue el que dictó esta medida cautelar que dejó en prisión al exfuncionario.

"La suspensión provisional de los actos reclamados, para efectos de que quede a disposición de este juzgado de distrito únicamente en cuanto a su libertad personal se refiere, quedando a disposición de la autoridad judicial responsable", se lee en la lista de acuerdos de este 10 de mayo.

Con esto, el proceso contra Von Roehrich continuará hasta que no haya una determinación del Juzgado Segundo en Materia de Amparo, por lo que señalaron el 16 de mayo para la audiencia incidental en donde se conocerá la determinación.