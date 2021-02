Chumel y Nestora Salgado se enfrentan en Twitter por iniciativa

Chumel Torres y Nestora Salgado se enfrentaron en Twitter por una iniciativa de la senadora de Morena con la que busca modificar el delito de tortura.

Nestora Salgado indicó en cuenta de Twitter que había presentado una iniciativa de reforma al artículo 24 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura.

En un hilo, explicó la senadora que busca "modificar el delito de tortura para contemplar de manera expresa, los actos de tortura cometidos con el fin o propósito de obtener información o una confesión de un tercero".

Sin embargo, Chumel Torres le contestó irónicamente: "Tiene sentido. Nada como un experto en el tema para encargarse de eso" y también que la propuesta antitortura de Nestora Salgado era "como Newton presentando una iniciativa antigravedad".

La senadora no se quedó atrás y también le replicó diciéndole que "no por nada" lo habían sacado del aire en HBO y calificó su comentario como "un misógino, clasista y racista, pierde la verdad en su palabra y nuevamente lo demuestra".

"Te recuerdo que aquel al que defiendes y te defiende, se lleva con aquella que me mandó a torturar", indicó la legisladora.

Nestora Salgado pasó dos años y siete meses encarcelada acusada por los delitos de robo y privación ilegal de la libertad y secuestro agravado. De todos esos delitos fue absuelta y quedó en libertad el 18 de marzo de 2016.