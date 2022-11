Ciclovías no están pensadas en mujeres. Ellas viven más peligros que hombres: estudio

Ciudad de México, 5 noviembre (SinEmbargo).– En una ciudad como la capital mexicana, donde la infraestructura ciclista está diseñada más para los hombres, el colectivo Bicitekas impulsó a 50 mujeres de alcaldías de la periferia a adoptar a la bicicleta para realizar sus actividades económicas y de cuidadoras dentro de su barrio.

"Mi medio de transporte ahorita es el Metrobús, me gustaría moverme más rápido en la bici. Ir de mi casa al trabajo, por mis hijos a la escuela y por salud", dijo Shamara, habitante de la Alcaldía Gustavo A. Madero, y una de las beneficiadas del programa Bicicatarinas con el cual obtuvo una bici reciclada y un candado para usarla durante dos meses luego de una sesión de biciescuela.

Las mujeres usan la bicicleta de acompañamiento o cuidado más que los hombres (seis a uno), por lo que requieren más seguridad; sin embargo, el diseño de las ciclovías no está enfocado en esas necesidades de viaje, de acuerdo con un estudio de El Poder del Consumidor realizado de noviembre de 2021 a febrero de 2022 en las ciclovías Insurgentes, Camarones y Chimalhuacán del Valle de México.

Víctor Alvarado, de El Poder del Consumidor, explicó que las ciclovías sólo están diseñadas para viajes pendulares (ida-regreso), pero como las mujeres suelen trasladarse de un lado a otro durante todo el día para actividades de cuidado, al no ser éstas geométricas, tienen que salirse de la infraestructura. Tampoco cuentan con cicloestacionamientos o calles iluminadas, por lo que la tendencia actual es que más hombres viajan en bici que mujeres.

"Los estudios de movilidad y transporte se centran en los hombres y rara vez se voltean a ver las necesidades de las mujeres para lograr el equilibrio en el uso de esta infraestructura", dijo Alvarado.

Areli Carreón, integrante fundadora de Bicitekas, comentó durante la presentación del estudio que "es crucial que los hombres compartan la responsabilidad de estos viajes [de cuidado] y que también las autoridades encargadas del diseño y gestión de la movilidad incluyan el servicio y las necesidades de estos viajes".

Los viajes registrados en triciclo de carga, sobre todo en la ciclovía de Chimalhuacán, son para transportar tamales, raspados, garrafones u otros productos de venta, por lo que las ciclovías no sólo se usan para prácticas deportivas o de movilidad, sino también como una herramienta de trabajo y distribución comercial.

Asimismo, mostró el estudio, aunque recurren a las banquetas por seguridad, las mujeres ciclistas usan más elementos de protección (casco, chaleco, luces) y atienden más los lineamientos de tránsito en comparación con los hombres, que viajan más en sentido contrario o fuera de la infraestructura.

AHORRO EN TRANSPORTE

Mariana, integrante de Bicitekas, explicó que el proyecto Bicicatarinas se está implementando entre jefas de familia de las alcaldías Gustavo A. Madero y Azcapotzalco, al norte, y en Tláhuac y Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, para mejorar su economía al incidir en su vía de movilidad.

"Hemos observado que las mujeres que son jefas de familia generalmente son las encargadas de cuidar a los niños, a adultos mayores. Entre los muchos trayectos que hacen, para cuidar o generar recursos, el uso de transporte público, motonetas o carro les implica muchos gastos, mucho de lo que generan se va en pago de estacionamiento o gasolinas", afirmó la activista.

Lupita, habitante de la Gustavo A. Madero, compartió que usará su bicicatarina para trasladarse al trabajo y ahorrarse el gasto del transporte público. Y Adriana decidió formar parte del programa por salud. Al haber retomado estudios en línea, pasa gran parte del día sentada en la computadora.

"He tenido problemas de circulación y me parece una buena idea para movilizarme otra vez", dijo Adriana. "Me gustaría hacer recorridos más largos, hacia Chapultepec, porque he visto que hay más ciclovías por allá en Reforma que en nuestra delegación".

Al respecto, Lizeth Mejorada, del colectivo ManuVive y fundadora de Transporte Digno en Puebla, expuso que se necesita que los tres órdenes de gobierno entiendan y asuman su responsabilidad de inversión en infraestructura para que más mujeres utilicen la bicicleta como su medio de transporte y con ello avancen más sus derechos.