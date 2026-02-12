CIDH acepta recurso contra reforma judicial en México: magistrados del TEPJF

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 12 (EL UNIVERSAL).- La decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de darle entrada al recurso que presentó el diputado panista Germán Martínez contra la reforma judicial es un hecho inédito, reconocieron los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Barrera Fuentes, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

¿Qué declararon los magistrados sobre el recurso aceptado por la CIDH?

Luego de presentar en el Senado, a invitación de Gerardo Fernández Noroña, el libro "Entre la Constitución y la campaña mediática. Asignación de diputaciones en México en 2024", el magistrado Felipe de la Mata, autor de la obra, reconoció que no tiene precedente el hecho de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya aceptado el recurso contra la reforma judicial, pero evitó hablar de qué tipo de defensa presentaría el Tribunal Electoral en caso de que se le requiera.

"Me parece que no hay ningún precedente de algo parecido a eso. Hubo una vez un requerimiento del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, habrá sido por ahí del año 2014, 2013, me parece que es el único precedente. Entonces, ese tipo de cosas se actúa en consecuencia cuando se reciben, antes no. Entonces, futurear del tema sería imposible", subrayó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Acciones de la autoridad ante el recurso y defensa constitucional

De la Mata Pizaña recalcó que el TEPJF ejerció sus funciones constitucionales al validar la elección judicial y subrayó que es la primera vez que le toca ver la solicitud de amparos en materia electoral.

"Eso es toda una historia. Ahora sí que le voy a decir que yo nunca había visto un amparo en materia electoral y no uno, sino varios".

Por su parte, el magistrado Fuentes Barrera señaló que en caso de ser requerido, le corresponderá al Estado mexicano "realizar las contestaciones correspondientes de acuerdo a la distribución de competencias y seguramente tendrá la mejor defensa constitucional, jurídica e internacional".

Dijo que, de ser necesario, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dará el apoyo que sea necesario de vía institucional.