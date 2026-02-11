CIDH admite revisión de reforma judicial, promovida por PAN

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 11 (EL UNIVERSAL).- La

(CIDH)

promovida por elen contra de las reformas al Poder Judicial, la Ley de Amparo, la Guardia Nacional y la denominada "supremacía constitucional".La CIDH admitió elel, y ordenó dar vista alpara que responda a los planteamientos formulados.La denuncia fue presentada mediante elde cumplimiento de sentencias, al considerar que lasaprobadas en 2024 y 2025, podrían contradecir obligaciones previamente establecidas por laen resoluciones emitidas contra elEn suel, la Secretaría General de la Corte IDH determinó tener por recibido elpor los promoventes; admitirlo en calidad de, es decir, como la intervención formal de un tercero con interés legítimo que aporta argumentos jurídicos para que la Corte analice si las reformas impugnadas cumplen con las obligaciones internacionales delAdemás de incorporarlo a lade cumplimiento; y dar traslado a la, a los representantes de las víctimas en los casos vinculados y al, para que formulen las observaciones correspondientes."Elno constituye una resolución de fondo; sin embargo, confirma que laexaminará si las reformas impulsadas por lason compatibles con las obligaciones internacionales vigentes para el. Una vez que las partes desahoguen la vista otorgada, el tribunal podrá determinar las diligencias adicionales que estime necesarias conforme a su reglamento", explicó la bancada del PAN en la Cámara de Diputados.