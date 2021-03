Científicos piden conocer nuevo reglamento del SNI

Integrantes del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) lamentaron que el reglamento de ese organismo haya sido modificado sin consultar a los 33 mil miembros que lo conforman.

El miércoles, el Conacyt informó que se aprobó por unanimidad la reforma al reglamento del SNI durante su segunda sesión ordinaria 2021 en la que participaron María Elena Álvarez-Buylla Roces, directora del Consejo, y Jorge Alcocer, secretario de Salud y presidente de la Junta de Gobierno del Conacyt, así como las y los representantes de diversas secretarías federales y de otras organizaciones, asociaciones e instancias.

"No tenemos la última versión. Como tantos otros cambios, nos enteramos (la comunidad científica) siempre a posteriori. Es muy triste que no conozcamos el documento final. ¿Por qué se hace todo a espaldas de la comunidad?", cuestionó Judith Zubieta, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, durante el foro "El Sistema Nacional de Investigadores frente al anteproyecto de ley de Conacyt", organizado por la red ProCienciaMx.

En su oportunidad, Giovanna Valenti, de la UAM-Xochimilco, señaló que actualmente se viven problemas de comunicación y "cierto prejuicio con respecto a la actividad científica y universitaria" e invitó a preguntarse por qué tipo de transformación atraviesa nuestro país.

"No quiero decir que antes toda la comunidad científica participara, para nada, pero sí habría que cuestionarse qué tipo de transformación estamos viviendo en el país. Lo que es increíble es que no se haya utilizado un método de consulta que en otros países es parte de cómo construyen políticas de ciencia y tecnología. A lo mejor hubo una consulta, pero tendrían que ser muy validadas", dijo Valenti.

En el encuentro también participó David Romero, del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM: "Estamos discutiendo sobre un reglamento con el que lo primero que debería de ocurrir es que fuera público y la comunidad pueda expresarse al respecto".