Cierra el mes de marzo con mil 448 asesinatos

Ciudad de México.- Mil 448 personas fueron asesinadas durante marzo en el país, lo que representa un aumento de 13.2 por ciento en la incidencia de este delito con respecto a febrero que sumó mil 279 víctimas, en cifras preliminares de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Según el reporte diario, un promedio de 47 víctimas de homicidio doloso se registraron cada día el mes pasado, una más que las 46 de febrero.

En los primeros tres meses de 2026 suman 4 mil 195 asesinatos concentrados en seis estados, esto es un promedio de 47 víctimas al día, de acuerdo con el informe elaborado a partir de los reportes de las fiscalías o procuradurías estatales.

Las cifras del conteo diario revelan que los asesinatos aumentaron durante marzo en 14 estados del país, entre los que destaca Guerrero, gobernado por la morenista Evelyn Salgado Pineda, donde hubo un incremento de 105 por ciento en las víctimas al pasar de 42 en febrero a 82 en marzo.

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En tanto, Tamaulipas registró 17 homicidios, lo que significa un aumento de 88.8% comparado con febrero cuando se contabilizaron nueve crímenes.