Cierran otra escuela en Edomex por caso de Covid

Luego del regreso a clases presenciales esta semana, la Escuela Secundaria Oficial No. 0591 "Ignacio Manuel Altamirano", ubicada en la colonia Universidad, en Toluca, anunció la suspensión de actividades tras la confirmación de un caso de Covid -19.

Tras el registro del caso, la secundaria es la segunda institución educativa en la capital mexiquense que cancela la asistencia.

Este jueves, las Secretarías de Salud y de Educación informaron que en lo que va del regreso a las aulas, el 30 de agosto a la fecha, detectaron 99 casos positivos al virus SARS-CoV-2, aunque no se contagiaron dentro de las aulas, por el tiempo de incubación del virus.

Con esta institución suman dos en Toluca en las que se suspenden clases, y una más en Ocoyoacac donde surgió una situación similar.

En la entrada principal de la secundaria No. 0591 hay un comunicado que refiere que este ciclo escolar no habrá más clases en línea. Mediante un boletín informaron a los padres de familia que debido al cierre podrán conectarse a las clases a través de Google Meet y Zoom, pero sólo de manera temporal.

De acuerdo con un comunicado, se detalla que a partir de este viernes se suspendieron las clases porque un docente resultó positivo a coronavirus, por lo que pidieron estar pendientes a la información emitida en los grupos de WhatsApp.

Erika Maldonado, quien tiene una papelería frente a la secundaria, comentó que con el regreso a las clases presenciales apenas ha logrado un 20% de las ventas que tenía en comparación a los ciclos escolares anteriores.

"Los papás tienen poco dinero, muchos compraron en su colonia o de donde vienen, porque la mayoría de los niños no son de esta comunidad sino de muy lejos", comentó.

Lamentó que ante el cierre de la escuela por el caso de Covid, otra vez los padres de familia se alejen "porque apenas se estaban acostumbrando a volver a las aulas".