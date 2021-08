Cierran puertos en Baja California Sur por tormenta tropical "Nora"

LA PAZ, BCS., agosto 29 (EL UNIVERSAL).- Con motivo de los efectos de la tormenta tropical "Nora", que se ubica a 300 kilómetros al este-noreste de Cabo San Lucas y cuyo centro se ubica sobre la línea de costa del estado de Sinaloa, autoridades determinaron el cierre de puertos en Baja California Sur.

En sesión del Consejo Estatal de Protección Civil, Capitanías de Puerto informaron que de manera preventiva, San José del Cabo se encuentra cerrado a toda la navegación; Cabo San Lucas, La Paz, Los Barriles y Loreto, cerrado a embarcaciones menores y todo tipo de actividades turísticas náuticas.

Autoridades de la dirección local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) comunicaron que de acuerdo al pronóstico, se esperan en las próximas 24 horas lluvias torrenciales en Sinaloa y Nayarit, y puntuales intensas de 75 a 159 milímetros en BCS, Sonora, Durango, Jalisco y Michoacán, así como descargas eléctricas y vientos fuertes; además, del potencial riesgo de deslaves e inundaciones.

El secretario de Gobierno, Álvaro De la Peña Angulo, quien presidió la reunión, indicó que de acuerdo al pronóstico no se advierte una trayectoria directa a BCS, sino seguiría su ruta sobre las costas del macizo continental; no obstante, exhortó a la población a mantenerse alerta ante el pronóstico de copiosas precipitaciones.

"Está internándose en el macizo continental; sin embargo, esto no quiere decir que estamos fuera de la posibilidad de que podamos recibir agua suficiente como para tener algunas afectaciones. No podemos relajarnos pensando que ya no va a llover, al contrario", expuso.

El funcionario pidió a todas las autoridades integrantes del Consejo mantenerse alertas ante cualquier eventualidad y a la ciudadanía reiteró el llamado a seguir informada y atender las recomendaciones, evitar el traslado en carreteras y no cruzar arroyos.

Ratificó que las autoridades militares se encuentran listas con los planes preventivos de apoyo y se corroboró el abasto suficiente de víveres en tiendas y supermercados. Además, se han revisado los espacios destinados para albergues en caso de requerirse su apertura.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), "Nora" avanza al noroeste a 20 kilómetros por hora y presenta vientos sostenidos de 110 kilómetros y rachas de hasta 140.





El Consejo Estatal de Protección Civil,informó que el #HuracánNora, cat.1, se localiza frente a las costas de Colima y Jalisco, con trayectoria paralela a las costas del Pacífico Mexicano; sus bandas nubosas pueden ocasionar lluvias y vientos fuertes y oleajes elevados en BCS pic.twitter.com/GN4gZsQArE — Carlos Mendoza Davis (@cmendozadavis) August 29, 2021