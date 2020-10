Cierre de Puerto Escondido por Covid-19 reactiva disputa por límites

El cierre de playas y otras disposiciones sanitarias anunciadas por al Ayuntamiento de Santa María Colotepec para contener los contagios de Covid-19 ante "un rebrote a gran escala" en Puerto Escondido reactivaron la confrontación entre esta población y San Pedro Mixtepec Distrito 22, el otro municipio donde se asienta este destino turístico.

La ciudad de Puerto Escondido abarca el territorio de dos municipios de la región Costa de Oaxaca: Colotepec, que se rige por Usos y Costumbres, y Mixtepec, que se gobierna por partidos políticos. Por esa ubicación, algunos de los atractivos de este destino turístico corresponden a jurisdicciones municipales diferentes. Ante la decisión del gobierno municipal de Colotepec de cerrar todas sus playas para cualquier uso y prohibir la actividad comercial en la zona conocida como El Adoquín, la calle del Morro y Punta Zicatela, las autoridades de San Pedro Mixtepec pidieron limitarse a aplicar estas medidas en su jurisdicción.

Lo anterior, señalaron, porque según una suspensión emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, dictada dentro de la Controversia Constitucional 02/2018, Colotepec no puede ordenar acciones sobre la zona que va desde la avenida Pérez Gasga y abarca Zicatela y Punta Zicatela, hasta que la autoridad competente no emita sentencia sobre la disputa por estos límites. "Seguir realizando acciones de gobierno en la jurisdicción de San Pedro Mixtepec viola la suspensión y afecta de manera directa a la ciudadanía de este municipio", señaló Mixtepec en un pronunciamiento oficial.

Informó que solicitó la intervención de las autoridades para "salvaguardar el derecho de libre tránsito y con ello evitar conatos de violencia por parte de sectores que se vean afectados de manera directa". En respuesta al pronunciamiento, el ayuntamiento de Colotepec aseguró que sus límites territoriales no están en litigio porque son los poseedores legítimos. Que San Pedro Mixtepec por décadas "ha buscado el conflicto por los límites territoriales, queriéndonos arrebatar el espacio y la administración territorial que abarca desde la avenida Pérez Gasca hasta la Punta Zicatela, no importándole que por esto haya pérdidas de vidas humanas".

Colotepec aseguró que el ayuntamiento privilegiará la salud, la vida, la paz y la tranquilidad social durante la pandemia, pero también velará por su soberanía y autonomía municipal. "Hacemos totalmente responsable al Ayuntamiento de San Pedro Mixtepec por la violencia que se pueda suscitar en la conurbación y el destino turístico de Puerto Escondido, Oaxaca", finalizaron las autoridades de Colotepec.