Cifras alegres en seguridad: expertos

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una interpretación poco objetiva de las estadísticas de seguridad y omitió temas relevantes, como el de los desaparecidos, durante su Tercer Informe de Gobierno, consideraron expertos consultados.

Para el especialista en temas de seguridad, Ricardo Márquez Blas, los datos ofrecidos por el Mandatario federal muestran claramente que la incidencia delictiva no ha disminuido, sino que se ha mantenido en niveles altos, precisó.

"En materia de seguridad, el común denominador de este informe con los anteriores fue la discrepancia entre los malos resultados que muestran los datos oficiales y la interpretación poco objetiva que de ellos hace la autoridad que los genera. Con sus propios datos no hay forma alguna que permita afirmar que vamos bien en materia de seguridad", sentenció.

Márquez Blas aseguró que en tres años de gobierno de López Obrador no se va a alcanzar la meta de reducir 50% los homicidios dolosos y tampoco todos los delitos como lo prometió al iniciar su sexenio en diciembre de 2018.

"Más específicamente, también se va a incumplir la meta de 150 mil elementos de la Guardia Nacional comprometida para este año.

En la primera semana de este mes se alcanzarán y rebasarán los 100 mil homicidios y feminicidios, y en abril de 2022 se desbordarán los 120 mil homicidios registrados en el sexenio del expresidente Felipe Calderón", advirtió.

Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), señaló que el Jefe del Ejecutivo federal no habló de temas relacionados con derechos humanos, personas desaparecidas, migración y de su estrategia de seguridad basada en el uso intensivo de las Fuerzas Armadas.

"López Obrador miente cuando dice que el gobierno de México no viola los derechos humanos, pues desde el inicio de su administración han crecido las denuncias de violaciones a las garantías por las fuerzas federales", dijo.

Expuso que al inicio de la administración se tenía registro de 41 mil personas desaparecidas y hoy el número asciende a 83 mil.