"Cifras de Censo del Bienestar fueron infladas", afirma la ASF

Un censo sin metodología, pago doble a servidores de la nación, contratos irregulares, así como más de 500 millones de pesos que necesitan ser aclarados son algunas de las irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró en los siervos de la nación y en el Censo del Bienestar, dependientes de la Secretaría del Bienestar.

En la entrega de la tercera Cuenta Pública 2019, la ASF dijo que el Censo del Bienestar no puede considerarse como tal un censo, pues presentó fallas en su metodología e implementación.

"En términos de metodología e implementación, la estrategia del Censo del Bienestar no puede considerarse un censo, debido a que no se levantó información del total de viviendas de ninguno de los 2 mil 457 municipios para los 119.5 millones de habitantes como se previó (...) además, la Secretaría del Bienestar no acreditó información para identificar a los municipios por estrato, a fin de lograr la plena verificación, con una cobertura total, de la identidad de los beneficiarios y sus necesidades sociales", detalla el informe.

Entre estas fallas que se detectaron se encuentran "cifras sobreestimadas" de poblaciones, debido a que en 39 de 40 municipios de 17 entidades federativas la informada fue incorrecta, por superar a la cantidad real.

Por ejemplo, en el municipio de Guazapares, Chihuahua, el censo del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) reportó 8 mil 196 personas, mientras que el de Bienestar, 62 mil 85, una diferencia de 657.5%; o en el caso de Santa María Chilchotla, Oaxaca, donde el Inegi registró 21 mil 469 personas, pero Bienestar, 140 mil 547, es decir, un aumento de 554.7%.

No para allí. La auditoría federal indicó que el censo presentó deficiencias en su implementación, debido a que de los 32 millones 594 mil 37 de personas registradas como censadas, sólo se acreditaron 24 millones 107 mil 488 en la base de datos proporcionada por Bienestar.

Asimismo, el universo de municipios reportados como censados fue calificado como "inconsistente", debido a que en la base de datos se identificó que se censaron 2 mil 538 municipios, pero 89 de ellos estaban duplicados.

El órgano fiscalizador encontró que la dependencia federal entregó pagos irregulares en 640 servidores de la nación; por ejemplo, la ASF detalla que se realizaron pagos dobles no comprendidos en sus contratos por honorarios a 147 siervos por un importe de un millón 628.50 de pesos, y destinó más de 18 millones en pago de 355 servidores que simultáneamente suscribieron contratos por honorarios con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

Por estos hechos, la ASF informó que hay 561 millones 986 mil 196 pesos pendientes por aclarar por diversas irregularidades en el proceso fiscalizador de los servidores de la nación.

Se repiten CURP. La Auditoría Superior de la Federación también encontró que, con base en los datos que Bienestar entregó sobre el Censo, hubo 10 mil 314 Claves Únicas de Registro de Población (CURP) duplicadas, incluso detalló que existen casos que una clave se repite 4 mil 891 veces.