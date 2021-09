Cifras de Sheinbaum no coinciden con la realidad: PAN

La diputada local del PAN, Gabriela Salido Magos, denunció pésimo manejo de la pandemia y sus consecuencias, además de una historia de negligencia y corrupción detrás de la tragedia de la Línea 12 del Metro, es con lo que recibe el Congreso de la Ciudad de México a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

Al dar el posicionamiento de Acción Nacional, la exposición de la panista fue centrada en tres rubros principales: Covid-19, Línea 12 y disminución de facultades hacia las alcaldías.

De igual forma, reprochó que posiblemente ya no acuda más que en otras ocasiones al Congreso, puesto que esto dependerá "del humo blanco en Palacio Nacional", que la propongan como candidata a la presidencia.

De lo anterior se desprende, destacó Salido Magos, la clara discrepancia que existe entre las cifras de muertes oficialmente reconocidas por el Gobierno Federal de 80 mil, "la cual dista de lo plasmado en el Informe", acusó.

Además, la disminución de inversión e incentivos fiscales que imposibilitan la generación de empleos, ante un saldo 30 mil negocios y fuentes de empleo cerradas.

"Lo que sucede a la mitad del camino, de un mandato que probablemente no concluirá, y que divide su tiempo y concentración entre aspiraciones electorales y un Gobierno del cual se perderá control cada día a partir de este momento, lo que no augura un futuro promisorio para los capitalinos", denunció la panista.

Ante este panorama, sostuvo que "no podemos hacer política, si no hay diálogo y lamento profundamente que el formato de este acto no permita una interacción directa con usted, pues pasa a ser más bien un monólogo que sin retroalimentación se convierte en un ejercicio republicano a medias, porque no podemos hablar de democracia, si no se reconoce el contraste y la diferencia de ideas. No podemos hablar de pluralidad, si no hay cabida a las voces de todas y todos los que formamos parte de esta sociedad", enfatizó.

Comentó que la bancada de Morena, quien fue la que negoció la modalidad presencial del informe, "al parecer comparte como muchos la fragilidad de su Gobierno, porque no se explica que la cuiden tanto, pues parece que su aspiración futura de cristal e incapaz de resistir el embate de la realidad política del país y de esta ciudad", afirmó.

"Su tiempo y concentración estará dividido entre sus aspiraciones electorales y un Gobierno que le empezará a estorbar y del cual perderá control cada día a partir de este momento. Así que el futuro no es promisorio para los capitalinos", refirió.

Apuntó que durante la pandemia, "se dijo hasta el cansancio que habría que tomar medidas de mayor protección a los habitantes, pero con oídos sordos ignoraron recomendaciones; en lo económico y el empleo decidieron prolongar la agonía", sostuvo.

En tanto, el coordinador de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, Rayfid Torres González, cuestionó a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, sobre la ciudad innovadora y de derechos que tanto ofreció en su campaña, "y que tanto habla en sus discursos", dijo al dar el posicionamiento de su grupo.

Además, criticó el desempleo, crisis económica, destrucción de áreas verdes, inseguridad para niñas y mujeres, un mal manejo de la pandemia, así como la falta de justicia para las víctimas de la Línea 12 del Metro, "que han quedado impunes ante la falta de claridad en los responsables", sostuvo el también líder del partido Movimiento Ciudadano (MC) capitalino.

En el marco del III Informe de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, el emecista le cuestionó sobre "dónde quedó esa Ciudad Innovadora y de Derechos, que presume en sus spots y que ofreció en su campaña hace tres años, cuando la realidad en distintos rubros de interés público es otro", acusó.

"Nuestra Ciudad, literalmente, se cae a pedazos, como sucedió con la tragedia del Metro, en la que hasta ahora los únicos responsables son unos pernos. Así está la Ciudad, en la que millones de mexicanos se trasladan con la total incertidumbre, pues no saben si podrán regresar con bien a sus hogares. Hoy, reconociendo el camino recorrido y la realidad que vivimos, es inevitable preguntarle: Jefa de Gobierno: ¿Qué pasó con esa ciudad que prometió; esa ciudad con justicia y seguridad para sus habitantes?", insistió.

El legislador le recordó a Sheinbaum Pardo que la Ciudad, no se piensa desde las necesidades de todos sus habitantes, sino desde las indicaciones que se dan desde Palacio Nacional, administrando los problemas en vez de solucionarlos.

"Vivimos en una Ciudad de México con más de 220 mil nuevos desempleados, capital de la informalidad laboral; un entorno urbano en el que la pobreza extrema ha crecido en 163%; una ciudad en la que siete de cada 10 mujeres se sienten inseguras. Vivimos en una ciudad, en la que para millones el agua es un recurso cada vez más limitado y más caro, donde se permite la construcción de grandes edificios, sin considerar el costo social y ambiental. Una ciudad que se militariza a pesar de que, en un inicio, se dijo que no se haría", dijo.

Torres González recordó que la CDMX fue durante muchos años referente democrático y de lucha en todo el país, pero hoy se ha olvidado de la resilencia, libertades y garantías para los habitantes de las 16 alcaldías.

"Usted se ha olvidado que su responsabilidad es como jefa de Gobierno y no como una regenta, que responde a las decisiones del presidente. Hoy su decisión nos ha costado mucho y nos ha dejado sin voz para defendernos. La Ciudad, que ´recuperaría la democracia´, fue tomada por una regencia que se ha olvidado de derechos, libertades y soluciones innovadoras, que hoy apuesta a desdibujar cualquier contrapeso con superdelegados que amenazan la soberanía de las alcaldías", denunció el legislador.

Torres González fue el primero de los oradores, por lo que la jefa de Gobierno, invitados especiales y legisladores de Morena y aliados, esperaban que sería esa la dinámica de reclamos, pero estaba equivocados, pues el PRI y PRD serían moderados en sus posicionamientos.

Sin embargo, el emecista aprovechó su oportunidad de ahora ser aliado del PAN, para exigir a la Ejecutivo local de que haya una verdadera rendición de cuentas a la ciudadanía.

"Durante los últimos tres años, este Congreso estuvo en manos de una mayoría que solo aplaudió y solapó las acciones del gobierno, pero la ciudadanía decidió darle un nuevo equilibrio a la balanza y nos toca asumir esa responsabilidad como representantes. Vamos a vigilar y señalar, porque al poder se le critica cuando no se ejerce de forma congruente. Por eso estamos aquí, para ser un verdadero contrapeso, por el bien de esta ciudad y quienes aquí habitamos", advirtió desde su curul.