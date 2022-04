Circula proyecto de reforma eléctrica sin cambios

CIUDAD DE MÉXICO, abril 4 (EL UNIVERSAL).- El proyecto de reforma eléctrica que dictaminarán las Comisiones Unidas de Energía y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados contempla la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, prácticamente sin cambios.

La iniciativa que comenzó a circular este lunes integró una propuesta de la diputada priista con licencia Carolina Viggiano, para establecer que "toda persona tiene derecho al suministro de energía eléctrica suficiente para su subsistencia".

De acuerdo con el proyecto, la propuesta del Ejecutivo mantenía implícito el derecho humano al suministro y uso de la energía eléctrica; sin embargo, con el agregado de la legisladora priista, queda mejor asentado.

En las consideraciones del proyecto, se determina también que la mayoría de las iniciativas en la materia, promovidas por otros legisladores, no serán integradas.

"No constituyen objeto de dictamen las iniciativas de las legisladoras y los legisladores descritas en los antecedentes de este dictamen: Jorge Álvarez Máynez, Irán Santiago Manuel, Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Lidia García Anaya y Araceli Celestino Rosas, porque se turnaron solo a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen y excede la competencia de estas Comisiones Unidas, en términos de los artículos 173 y 174 del Reglamento de la Cámara de Diputados; mientras que la iniciativa presentada de la diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, se refiere al tema de garantías judiciales de modo sustantivo y es una materia que desborda los límites de dictamen", señala.

Entre las modificaciones propuestas se advierte que se ajustará la redacción sobre el monopolio de funciones del Estado sobre el litio, en el que se señala: "No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos, litio y demás minerales estratégicos (...)"

Será modificado al considerar que su mal interpretación puede generar incertidumbres: "Puede llevar a atribuir el significado de minerales estratégicos al oro, plata, cobre y otros minerales por los cuales ya se hayan otorgado concesiones vigentes, lo cual puede crear incertidumbre e inseguridad con relación a los derechos que amparan dichas concesiones".

También se adiciona un nuevo artículo transitorio para reconocer los contratos de generación distribuida existentes y mantener las condiciones vigentes para nuevos contratos hasta 0.5 megawatt.

De igual forma, se agrega que "los ayuntamientos y organizaciones del sector social sin fines de lucro podrán celebrar contratos para el autoconsumo con la generación distribuida, hasta por 1.0 megawatt cumpliendo los requisitos que establezca la CFE".

Por cuestiones de forma, el transitorio octavo de la iniciativa se pasó al numeral segundo, y se ajusta el artículo transitorio segundo de la iniciativa para ponerlo en escalonamiento de disposiciones numeradas.

Lo anterior, bajo el argumento de que en el artículo transitorio segundo se propone a la CFE como responsable del Sistema Eléctrico Nacional, y establece la cancelación de contratos y permisos, conforme a los enunciados que se pueden apreciar de forma desarticulada.

"En esa virtud se propone un escalonamiento de disposiciones numeradas con base en números romanos y en el escalón inferior con base en incisos, agrupando temáticamente las disposiciones relativas al carácter de la CFE como órgano responsable del Sistema Eléctrico Nacional, su integración, facultades generales, la inversión reconocida a los anteriores generadores privados de electricidad, generación no reconocida y permisos que no se autorizarán", refiere.

El proyecto comenzará a ser dictaminado en Comisiones el próximo 11 de abril.