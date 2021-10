Ciro Murayama reta a representante de Morena a hacer una división

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, señaló que el representante de Morena ante ese organismo, Eurípides Flores, "no se animó" a hacer una división, cuando ambos intercambiaron señalamientos por la redistritación durante el consejo general.

En una publicación en su cuenta de Twitter, el consejero explicó que no existe sesgo en el reacomodo de distritos electorales, pues, según dijo, este está justificado con los datos del Inegi.

Lo anterior, añadió, también lo señaló durante su intervención en la sesión del INE, donde encaró al representante de Morena y le pidió hacer una división de tercer año de primaria para que conociera cómo quedaría la distritación con base en cifras oficiales y se diera cuenta que no existe sesgo.

"Le pido que me demuestre en su calculadora, en su ábaco, en su libreta que las matemáticas son diferentes. Hagamos las cosas bien, aprendamos a dividir señor representante".

Durante su participación, Ciro Murayama también increpó a Eurípides Flores por solicitarles, en el documento donde Morena debate el reacomodo de distritos, que se le trate de manera preferente a la Ciudad de México por tener "población flotante".

"Están diciendo que los chilangos tenemos derechos políticos por encima del resto de la ciudadanía, dígalo con claridad, ahí están sus escritos", alegó.

Por su parte, el representante de Morena, quien en un primer momento aseguró que el INE tiene un sesgo en su metodología para determinar la distribución, toda vez que entidades como Quintana Roo, que registra un tasa de crecimiento poblacional mayor a estados como Nuevo León, no ganó ni un distrito con el acomodo del órgano electoral, refutó la respuesta del consejero y dijo que desde Morena no le van "a hacer su chamba".

Pidió que las operaciones aritméticas las haga Ciro Murayama, pues aseguró que el acuerdo para quitarle distritos a la Ciudad de México "está más chueco que las reelecciones que promueve".

En este sentido lo animó a que acepte su militancia en el "PRIAN", pero que abandone el INE.

"No consejero Murayama, el obligado a explicar la distritación no soy yo, no es mi partido político, no es la ciudadanía, no son los pueblos originarios, el obligado a explicar la redistritación es el consejo general (del INE), son ustedes, no nos pida que le hagamos la tarea", refutó.