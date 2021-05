Ciro Murayama y Mario Delgado chocan por tarjetas en campañas

El consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) Ciro Murayama, se enfrascó en una discusión en redes sociales con el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, por el tema de las tarjetas utilizadas en campaña.

Y es que su intervención en el Consejo General del INE, Murayama mencionó que si estas tarjetas que reparten los distintos candidatos no tienen dinero, entonces son propaganda, por lo que no viola la legalidad.

"La mera entrega de cartoncillos o de plásticos, si no tiene dinero o vienen esos servicios detrás, no es ilegal", explicó.

"¿Qué es lo que está tajantemente prohibido? entregar dadivas, dar kits, paquetes con mercancías, entregar boletos para accesos a distintos servicios, incluso de entretenimiento (como boletos de cine) pero mientras no haya dádivas, los meros cartoncillos son propaganda, si se quiere de mal gusto, pero no son violatorios de la legalidad".

En respuesta, Mario Delgado le escribió en Twitter que "usted está prejuzgando una investigación en curso, en un asunto que no es de su competencia, deje de mostrar su parcialidad y dedíquese a asuntos que sí le competen, como el fraude electoral".

Murayama no se quedó callado, y le contestó en la misma red social: "Mire Mario, cité al TEPJF que validó la entrega de tarjetas en 2017 (ver foto anexa de sentencia). Y disculpe usted, ¿cómo voy a prejuzgar en algo que no es de mi competencia? Ups, su afirmación se contradice".

"Ni prejuzgo ni invado competencias, difundo una sentencia", concluyó Murayama, a lo que Delgado insistió:

"Ciro, tu función no es difundir sentencias, ya pareces defensor de oficio de la oposición. Deja de meterte en asuntos de otras instancias. Si tu eres omiso y no actúas, la Fiscalía Electoral lo hará. Aquí la ley que señala, que lo que tu defiendes, es un delito".