Cita FGR a exsenador por acusaciones en su contra dichas por Lozoya

El ex senador panista Jorge Luis Lavalle Maury dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) lo citó para notificarle formalmente las acusaciones emitidas en su contra por el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya.

A través de su cuenta de twitter, el ex legislador señaló que fue citado por la FGR para el próximo 26 de enero.

"Después de 6 meses de especulaciones y calumnias, la autoridad por fin me ha citado para el próximo 26 de enero. Compareceré formalmente para conocer y evidenciar las mentiras que el delincuente confeso Lozoya ha dicho sobre mí", señaló.

Lavalle Maury formó parte de la denuncia que presentó Lozoya en agosto pasado contra 70 funcionarios y ex funcionarios por actos de corrupción.

Con dicha denuncia, el ex director busca que la FGR le conceda un criterio de oportunidad para obtener beneficios en los procesos que se siguen en su contra por los casos Odebrecht y Agro Nitrogenados.

Lozoya señaló al ex legislador de formar parte del grupo de legisladores panistas que durante la administración pasada recibían sobornos a cambio de sus votos a favor de la reforma energética.

EL UNIVERSAL informó que en octubre pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia contra Lavalle Maury por operaciones con recursos de procedencia ilícita luego de que detectó movimientos por 60 millones de pesos en sus cuentas bancarias.

En entrevista con El Gran Diario de México el ex legislador negó todas las acusaciones y exhortó a la UIF a entregar sus estados de cuenta y hacerlos públicos pues señaló que nunca recibió ese dinero.