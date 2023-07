Civiles, mayoría de heridos por ataque en Tlajomulco, Jalisco

A-AA+

GUADALAJARA, Jal., julio 12 (EL UNIVERSAL).- Son civiles la mayoría de las víctimas de la emboscada con explosivos ocurrida la noche del martes en Tlajomulco; el fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, señaló que hasta ahora son 20 víctimas de las que seis son policías y 14 civiles.

Precisó que de las seis personas muertas cuatro son policías (tres elementos de la Fiscalía y uno de Tlajomulco) y dos más son civiles que aún no han sido identificados; además, de las 14 personas heridas sólo dos son policías (uno de Fiscalía y otro de Tlajomulco) y el resto son civiles, entre los que hay y tres menores de edad, de 9, 13 y 14 años.

Por la mañana el gobernador del estado, Enrique Alfaro, señaló que una integrante de los colectivos de madres buscadoras recibió una llamada anónima dando la ubicación de un sitio de inhumación clandestina y ella avisó a las autoridades, por lo que se desplegó un operativo de búsqueda.

"Ayer una ciudadana que participa en los colectivos de madres buscadoras recibió una denuncia anónima diciéndole que había un punto donde habría presuntamente restos humanos, la ciudadana informó a las autoridades, como siempre lo hemos hecho, atendimos el reporte y acudimos a revisar lo que estaba sucediendo. Lo que sucedió es que esta llamada buscaba la presencia de nuestras policías para poder agredirlas con estos artefactos explosivos", dijo.

El mandatario informó que hasta que no se revisen los protocolos para realizar este tipo de búsquedas, éstas quedarán suspendidas para proteger tanto a los policías como a quienes integran los colectivos de búsqueda.

Ante estas declaraciones, el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco negó que alguna de sus integrantes hubiera recibido información sobre algún hallazgo en la zona de Tlajomulco donde explotaron los artefactos y mucho menos haber proporcionado esa ubicación a las autoridades.

"Si crees que corremos peligro Enrique Alfaro Ramírez, danos la protección que merecemos por hacer tú trabajo!! No quieras ocultar lo que todo mundo sabe, que estamos caminando sobre un sementero!!!!", señaló el colectivo en un posicionamiento publicado en su cuenta de Facebook y advirtió que no dejarán de salir a campo para hacer búsquedas.

Al respecto, el fiscal del estado insistió en que no se trata de dejar de buscar, sino de revisar la estrategia para que no vuelva a ocurrir algo así.

"Creo que es más que evidente que lo que sucedió aquí fue una trampa para los compañeros y que desafortunadamente ellos fueron los que recibieron los impactos del ataque, pero pudo haber sido algún colectivo, pudieron haber sido madres buscadoras, pudimos haber sido nosotros, pudieron haber sido ustedes", señaló en entrevista.

Explicó que los delincuentes que prepararon la emboscada enterraron los artefactos para hacerlos explotar en el momento en que los policías realizaban la búsqueda de restos humanos en el terreno; dijo que el personal del Agrupamiento Técnico Especialista en Desactivación de Artefactos Explosivos (Tedax) de la Secretaría de Seguridad Pública aún labora en el sitio y que lograron desactivar uno de los 8 explosivos que se plantaron.

Al mediodía de este miércoles, el gobernador del estado visitó la cabecera municipal de Tlajomulco, a unos dos kilómetros de donde sucedieron las explosiones y junto con mandos militares y de la Guardia Nacional pasaron revista a los elementos de los tres niveles de gobierno que se desplegarán por este municipio y el sur de la zona metropolitana de Guadalajara.

Después, junto con el alcalde de Tlajomulco, Salvador Zamora, el mandatario estatal grabó un video en la plaza principal del municipio para enviar un mensaje a los habitantes de esta demarcación, considerada la cuna de los gobiernos de Movimiento Ciudadano en el país.

"Venimos el día de hoy a esta tierra por la que tenemos tanto cariño a decirle a la gente de Tlajomulco que estamos concentrados y trabajando de tiempo completo para garantizar su seguridad, para que estos hechos no generen más miedo y preocupación, para que la gente pueda seguir su vida con tranquilidad. Me da mucho gusto ver en la plaza principal de Tlajomulco a las familias caminando, niños, a la gente haciendo sus actividades", dijo Alfaro.

También expresó sus condolencias a las familias de los elementos que murieron o quedaron lesionados y aseguró que el estado les brindará el apoyo que requieran; hasta ahora no se ha informado si habrá homenajes.

En opinión de César Pérez Verónica, defensor de derechos humanos y profesor del Iteso, este ataque a los elementos de la Fiscalía no necesariamente tiene que ver con la labor que hace la dependencia en la búsqueda de las personas desaparecidas: "en eso ha sido un fracaso, entonces habrá otros elementos que hay que tomar en cuenta para saber por qué se realizó este tipo de acto, pero eso es de lo que desafortunadamente no nos vamos a enterar porque esta Fiscalía no está diseñada para hablar con la verdad".

Consideró que a la luz de lo que hasta ahora se ha informado, el ataque fue dirigido contra elementos de la Fiscalía, pero se deben conocer los verdaderos motivos y no aprovechar una coyuntura para dejar de hacer búsquedas de fosas clandestinas.

Recordó que Tlajomulco es el municipio del estado que concentra mayor número de sitios de inhumación clandestina y del que se han rescatado más cuerpos; según datos de la Fiscalía del estado, durante la presente administración (hasta el 30 de junio pasado) se han encontrado 63 de estos sitios en Tlajomulco y se han recuperado 635 cuerpos, de los cuales 350 no han sido identificados.

A estos datos habría que sumar la fosa clandestina localizada por el colectivo de Madres Buscadoras de Jalisco el pasado 4 de julio en la comunidad de San Juan Evangelista, de donde se han extraído más de 50 cuerpos según información extraoficial.