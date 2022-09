"Claro que le voy a decir 'señor' a Félix Gallardo, tengo que respetar", afirma AMLO

A-AA+

Luego de que un juez le concedió prisión domiciliaria con monitoreo electrónico a Miguel Ángel Félix Gallardo, exlíder del Cártel de Guadalajara, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que se le echó la culpa a él de esta decisión y refirió que sus adversarios están "como zopilotes" al usar el caso de "El Jefe de Jefes" para dañar a su gobierno.

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, el presidente López Obrador expresó que llamaría "señor" a Félix Gallardo, de 76 años, quien cuenta con dos sentencias y está recluido en Puente Grande: una de 40 años por delitos contra la salud, acopio de armas y cohecho; y otra más que deberá cumplir al término de la primera, de 37 años, por el homicidio del agente de la DEA, Enrique Camarena.

"A partir de que se dio a conocer esta decisión de que un juez, empezaron nuestros adversarios a cuestionarnos como si fuese una decisión nuestra, cuando es una decisión del Poder Judicial. Y vino también la información, o se dio a conocer la información sobre los vínculos de este señor; que hasta eso me cuestionaron porque le dije señor; claro que le voy a seguir diciendo señor, sí, como tengo que respetar a todos", expresó López Obrador en el Salón Tesorería.

Ante la impugnación que hizo la Fiscalía General de la República (FGR) por la prisión domiciliaria a Félix Gallardo, López Obrador indicó que en caso de que se decida que continúe en prisión, la Secretaría de Seguridad debe brindarle atención médica a "El Jefe de Jefes" porque se están mejorando los servicios médicos en las cárceles federales.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, indicó que la decisión de la salida de Félix Gallardo corresponde al Poder Judicial.

---AMLO ofrece disculpa por llamar "El Chapo" a Joaquín Guzmán Loera

En octubre del 2020, el presidente López Obrador ofreció disculpas por llamar "El Chapo" al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera.

Al referir que en gobiernos anteriores había delincuentes de cuello blanco, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en su conferencia mañanera de este martes que se llegó a decir que Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera estaba entre los hombres más ricos del mundo.

"Se llegó a decir de que 'El Chapo' estaba entre, no me gusta decirle así; Guzmán Loera, ofrezco disculpa, estaba entre los hombres más ricos del mundo.

"Yo dije en su momento que no. Hablando en términos de beisbol, cuando mucho jugaba en AAA, pero no en grandes ligas", dijo en ese entonces.