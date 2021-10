Clase media, científicos y famosos, los gremios que ha criticado AMLO

Al declarar que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se volvió individualista y defensora de proyectos neoliberales, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que ya no hay economistas, sociólogos, politólogos y abogados de los "de antes".

"Yo quisiera avanzar más, no puedo porque fue mucho tiempo de atraso, de saqueo, pero además de manipulación, muchísimo tiempo. Afectaron dos generaciones, en las universidades públicas, hasta la UNAM se volvió individualista, defensora de estos proyectos neoliberales, perdió su esencia de formación de cuadros, de profesionales para servir al pueblo.

"Ya no hay los economistas de antes, los sociólogos, los politólogos, los abogados, ya no hay derecho constitucional, ya el derecho agrario es historia, el derecho laboral, todo es mercantil, civil, penal, todo es esto", expresó López Obrador en su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional.

Pero esta no es la única ocasión que el Presidente se lanza contra profesionistas, además de los expresidentes de México:

En mayo del año pasado, el presidente López Obrador ofreció disculpas a los médicos luego de declarar que los doctores fueron "mercantilistas" en el periodo neoliberal.

"El doctor Hugo López-Gatell, que es al que más cuestionan, pues lo mismo, un académico de primer orden, con muy buena formación, con cultura general, una gente honesta, humanista, con una postura en favor de la gente, en favor del pueblo, no a favor del mercantilismo, que desgraciadamente también llegó a predominar en el periodo neoliberal en todo lo relacionado con la salud, como se decía antes de los médicos, que sólo buscaban enriquecerse ¿no?, que llegaba el paciente y lo primero que hacían era preguntarle:

- ¿Qué tienes?

- No, es que me duela acá, doctor

- ¿No, ¿qué tienes de bienes?", expresó López Obrador en su conferencia del viernes 8 de mayo del año pasado.

Tras ofrecer disculpas, López Obrador refirió que "todo lo están tergiversando, todo, todo, todo".

AMLO llama a clase media egoísta, clasista, racista y ladina. El pasado 21 de agosto el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló a la clase media por egoísta, clasista, racista y ladina.

Tras llamar a estigmatizar la corrupción, el presidente López Obrador declaró que hay una clase media egoísta, clasista y racista, que "a veces son peores que los que tienen más dinero".

Agregó que algunos integrantes de la clase media, "aunque vengan de abajo", se vuelven ladinos "y ya, de la noche a la mañana, son racistas".

"Esa ambición enfermiza por lo material lleva a cometer horrores. Es la plena descomposición, la decadencia, pues eso es la herencia neoliberal. ¿Vamos a seguir así, poniendo por delante el dinero, la ambición, el lujo barato, es aspiracionismo?

"¡No! Vamos pensando en formar una clase media con ingresos, pero con humanismo, consentimientos, con amor al prójimo", expresó López Obrador.

El 4 de octubre pasado, López Obrador declaró que hay más pensamiento conservador en la colonia del Valle que en Las Lomas, en la Ciudad de México.

Afirmó que el pensamiento conservador no es exclusivo de los sectores más ricos del país, sino que está presente en sectores de clase media "aspiracionistas", por lo que "hay más pensamiento conservador en la colonia Del Valle que en Las Lomas".

Arremete contra arquitectos e ingenieros. La Sociedad de Arquitectos Mexicanos (SAM) y el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México hicieron un llamado a López Obrador, "en tiempos de emergencia, recesión y crisis", a que "se valore y se considere a los profesionales de la construcción como actores centrales en el progreso y bienestar que merece nuestro país".

Al hablar sobre entrega de créditos directos de vivienda, López Obrador declaró en su conferencia mañanera del 23 de abril del 2020: "Y se justificaba o se utilizaba como excusa, como pretexto, que la gente no tenía conocimiento técnico y que necesitaba la asesoría de los ingenieros, de los arquitectos".

"Es como cuando se hacían los caminos rurales en Oaxaca, que manejaba el gobierno una institución el dinero y no le entregaban a los gobiernos municipales de usos y costumbres porque decían que no tenían capacidad técnica para hacer un camino, los herederos de quienes construyeron Monte Albán y Mitla, y son los de los mejores trabajadores de la construcción del mundo, no tenían capacidad para hacer un camino.

"Ya se demostró, se les entregaron a ellos los fondos. Caminos bien hechos, a bajo costo, se da empleo a la comunidad, sin corrupción, hasta devuelven lo que les sobró", agregó.

También el Colegio de Ingenieros Civiles de México lamentó los dichos del Presidente, quien acusó corrupción en las empresas constructoras de viviendas.

"Ni modo que haya un gremio puro". "Como en el gremio empresarial, como en el gremio periodístico, como en el gremio de los legisladores, de los políticos, de todo, ni modo que haya un gremio puro, no, siempre hay desgraciadamente, y no sólo en México en el mundo, quienes están dominados por la ambición, por el lucro, y a eso me referí de los médicos", declaró el Presidente en su conferencia del lunes 11 de mayo del 2020.

"Así como a los ingenieros les cuesta trabajo aceptar de que la gente puede hacer un camino sin ellos o a los arquitectos también les cuesta el que la gente, una familia puede hacer una casa sin ellos, así los periodistas o los columnistas, a los expertos les cuesta muchísimo aceptar que la gente tiene un instinto certero y que es más inteligente que nosotros, porque se despreciaba al pueblo, el pueblo no existía, todo eran los enjuagues arriba", agregó.

"En el tiempo del neoliberalismo los técnicos se creían científicos, se elevó la técnica a rango supremo y ahí sí la economía asunto de los economistas, como si fuese algo tan complejo, inalcanzable. ¿Cómo le hace la gente para estirar su presupuesto?

"Esos sí son buenos economistas, sobre todo las mujeres que reciben el salario y hacen milagros. ¿Qué economistas buenos pueden ser estos tecnócratas que si les faltaba dinero lo único que se les ocurría era pedir créditos y endeudar al país?, ¿qué buenos economistas pueden ser estos tecnócratas si en una crisis, en vez de bajarse los sueldos y de apretarse el cinturón, seguían manteniendo los privilegios y comprando aviones de lujo, y carros blindados y moverse rodeados de guardaespaldas?", refirió López Obrador.

Ataques a comediantes, artistas y futbolistas. En medio de la crisis sanitaria por el coronavirus, el comediante Eugenio Derbez criticó la falta de insumos en hospitales para atender a los pacientes; la cantante Thalía cuestionó al Presidente por decir que todavía se podía salir a la calle; mientras que el futbolista Javier Hernández "Chicharito" opinó que en la administración de López Obrador, "en lugar de ir hacia delante vamos un poco hacia atrás".

Al respecto, López Obrador, en su conferencia del 14 de abril del año pasado, dijo que sus adversarios ahora buscaban personalidades mucho más conocidas para contrarrestar.

"Entonces, como ya no les da, van escalando, entonces buscan a personalidades mucho más conocidas que los articulistas, que los conductores de radio, que los intelectuales, porque, con todo respeto, los intelectuales orgánicos no son muy conocidos, es una élite. Entonces lo que necesitan es contrarrestarnos con personalidades que tienen un reconocimiento colectivo mayor", declaró López Obrador en referencia a Derbez, Thalía y "El Chicharito".

AMLO contra científicos. En su conferencia del 7 de noviembre de 2019 y ante las críticas hacia María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el presidente López Obrador acusó que en materia de ciencia y tecnología se retrocedió "por la corrupción".

"Es lo que pasa en el Conacyt, todo el presupuesto se lo llevaban para el sector privado, no se destinaba presupuesto para investigación a universidades públicas, todo era subsidio para el sector privado. No se hacía investigación, incluso se bajó nivel. En los últimos años, en vez de avanzar en materia de ciencia y de tecnología, retrocedimos por la corrupción", declaró el presidente.

Al respecto, la organización ProCienciaMx rechazó los dichos del Presidente y destacó un incremento de la producción científica en nuestro país.

Contadores, a su lista de neoliberales. Al ser cuestionado sobre las condonaciones de impuestos hechas a la diputada de Morena, Yeidckol Polevnsky, y a Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), el Presidente dijo que "se veía como algo normal".

En su conferencia del 4 de octubre de 2019, López Obrador declaró: "Hay despachos donde el propósito es: ´¿Cómo evadimos el pago de impuestos?, ¿cómo no cumplimos con nuestras obligaciones?´".

"Hay despachos de fiscalistas que se las saben de todas, todas, y que siempre van a buscar cómo quitarle impuestos a sus clientes, y hasta presumen de que le ganan a Hacienda, le ganan al SAT en tribunales.

"Bueno, en todo el régimen neoliberal se mantuvo una política de privilegios fiscales, mecanismos para no pagar impuestos, la consolidación fiscal, por ejemplo, crear empresas falsas, muchas o comprar empresas quebradas para que una empresa grande que tiene utilidad distribuya su utilidad entre todas las empresas y al final pague muy poco o no pague", declaró el Presidente.

Ante estas declaraciones, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) respondió que "cada persona es responsable de su actuación" y pidió no generalizar la actuación de malas prácticas por culpa de algunos.

Apenas en su conferencia de este 20 de octubre, López Obrador reconoció a los abogados fiscalistas y a los contadores #de que ya no dan malos consejos".

El "Quién es quién en las mentiras" contra medios de comunicación y periodistas. En diversas ocasiones, el presidente López Obrador ha lanzado cuestionamientos contra medios de comunicación y periodistas, y en la sección "quién es quién en las mentiras de la semana, a cargo de Elizabeth García Vilchis, se han expuesto nombres de comunicadores y usuarios de redes sociales.

Apenas en su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador acusó que los medios protegen a Genaro García Luna y no informaron que Iván Reyes Arzate, excomandante de la extinta Policía Federal, se declaró culpable de narcotráfico en Estados Unidos.

AMLO vs sector empresarial. También el Presidente se ha lanzado contra empresarios

"Durante el periodo neoliberal se ha apostado a desaparecer al Estado en lo que corresponde a su responsabilidad social, diluirlo y es, aquí lo digo, muy hipócrita, porque no se quiere que intervenga el Estado para atender las necesidades sociales, pero sí se pide la intervención del Estado cuando se trata de rescatar empresas o instituciones financieras en quiebra", dijo el 8 de abril del año pasado y negó una ruptura con este sector.

Legisladores también en la mira del Presidente. Al asegurar que "no va a haber anonimato", el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a los legisladores que quienes voten en contra de la su incitativa de reforma constitucional en materia eléctrica serán dados a conocer en sus mañaneras, pues afirmó que su gobierno "no es tapadera" y cada quien tiene que asumir su responsabilidad.