Clases presenciales en NL serán opcionales: Samuel García

A-AA+

Ante la ola de calor que azota a la entidad y gran parte del país, el gobierno de Nuevo León dejó a consideración de los padres de familia de los alumnos del nivel básico que decidan si envían a clases a sus hijos, ya que se esperan temperaturas de hasta 45 grados centígrados desde mañana hasta el jueves.

Samuel García Sepúlveda, gobernador del estado, a través de un mensaje que se divulgó en las redes sociales, comentó que este sábado sostuvo una reunión mediante Zoom con las autoridades de la Secretaría de Educación, donde se acordó ser flexibles con quienes decidan no asistir de forma presencial a clases y que puedan seguir el curso vía remota, para que no se expongan a problemas de golpes de calor o deshidratación.

"Estamos viviendo una ola de calor insólita en todo México, y esta semana que viene pinta aún más dura, está pronosticado llegar hasta 45 grados centígrados en la ciudad de Monterrey", dijo.

En su mensaje, el mandatario comentó que "los que quieran estudiar desde casa, ante estos días de calor insólitos, no habrá una consecuencia administrativa".