Claudia presume bajo desempleo en el país

Por EFE

Diciembre 27, 2025 03:00 a.m.
Claudia presume bajo desempleo en el país

Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, festejó este viernes que el país está por cerrar el año como el segundo con menos desempleo en el mundo, con una tasa de desempleo del 2.7%, tan solo detrás de Japón, con el 2.6%.

"Cerramos este 2025 como el segundo país con menos desocupación en el mundo. La transformación da resultados", apuntó Sheinbaum en un breve mensaje en X, acompañado con una gráfica comparativa oficial del Gobierno de México, que muestra la tasa de desocupación en 14 países.

El gráfico fue elaborado este 24 de diciembre con datos de datosmacro.expansion.com/paro.

Seguido de México, están Alemania (3.8%); Países Bajos (4%); Australia (4.3%); Estados Unidos (4.6%) e Irlanda (4.9%).

Después aparecen Austria (5.8%), Italia (6%), Bélgica (6.4%), Francia (7.7%), Suecia (9.1%), Finlandia (10.3%) y España (10.5%).

En octubre, según el último boletín difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la tasa de desempleo en México se ubicaba en el 2,6 % de la población económicamente activa (PEA).

La población desocupada fue de 1,6 millones de personas y la PEA llegó a 62,5 millones de personas en el décimo mes del año, lo que supone una tasa de participación de 59,9 % y una población activa mayor en 1,1 millones a la de octubre de 2024.

Además, los trabajadores informales en julio totalizaron 33,9 millones, lo que aumentó la tasa de informalidad al 55.7%.

