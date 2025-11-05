Claudia Sheinbaum advierte sobre aspiraciones políticas en 2027
Sheinbaum Pardo destaca la importancia de renunciar al cargo público para participar en elecciones del 2027.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Otra vez la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó la atención a quienes tienen aspiraciones políticas para el 2027.
En su conferencia mañanera de este miércoles 5 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que "tienen que renunciar".
"Ya se los dije: quien tenga aspiraciones políticas, aspiraciones para un cargo público- vamos a decirlo así, participar en las elecciones- tiene que renunciar. No puede utilizar su cargo público para promocionarse.
"Es legítimo que alguien quiera ser diputado, presidente municipal, gobernador, gobernadora, pero no puede utilizar el cargo público, además que eso la ley lo prohíbe, nosotros no estamos de acuerdo.
"Si hay alguna persona que tenga ese deseo, tiene que renunciar a su espacio en gobierno, y en todo caso dedicarse a hacer campaña dentro de los marcos de la ley electoral", expresó.
