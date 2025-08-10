Claudia Sheinbaum anticipa inauguración del Tren México-Pachuca en 2027

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Tren México-Pachuca conectará a ambas entidades en solo una hora y 15 minutos, y que se prevé que esté listo en el primer semestre de 2027.

Este domingo, en Villa de Tezontepec, Hidalgo, al encabezar la supervisión de la construcción de esta obra ferroviaria, la jefa del Ejecutivo federal destacó que este Tren no solo generará empleos y conectará ciudades, sino que conectará desarrollo.

"Este tren queremos que esté listo el primer semestre del 27; esperemos que se cumplan todas las condiciones y estamos trabajando en equipo".

"Vamos muy bien y muy pronto ya estará listo el Tren Ciudad de México-Pachuca. y como decimos: la transformación avanza".

Acompañado por el gobernador Julio Menchaca (Morena), la Mandataria federal indicó que la obra tiene un avance del 4%, pero al tenerse prácticamente ya liberada el derecho de vía, la construcción del proyecto ferroviario avanzará con más rapidez.

Planean construcción de Polo Bienestar

Destacó que junto al Tren México-Pachuca se construirá un Polo de Bienestar en Hidalgo, en un terreno de 950 hectáreas, propiedad del gobierno estatal.

"La idea es que este terreno puede ser un verdadero Polo de Bienestar. Son alrededor de 950 hectáreas. ¿Qué quiere decir un Polo de Bienestar? Que aquí se pueda desarrollar industria, pero al mismo tiempo vivienda, escuelas, hospitales y que sea un nuevo Polo de Desarrollo para el Estado de Hidalgo.

"Así que se suma este proyecto del Tren México-Pachuca junto con este Polo de Bienestar. En estos años, en el cierre del 2025 y el 2026, pues esto va a tener un desarrollo muy, muy importante con la construcción del Tren, pero además con el desarrollo del Polo de Bienestar".

La Mandataria federal agradeció el apoyo de los ejidatarios de la zona para la construcción de estas obras, y aseguró que ellos también son parte del proyecto.

"La idea no es que haya desarrollo sin ustedes, sino todo lo contrario, que sean parte de este proyecto de desarrollo nacional, porque nuestra visión es el bienestar del pueblo de México y el bienestar de la gente".

La presidenta Claudia Sheinbaum también agradeció a los ingenieros militares y demás integrantes de las Fuerzas Armadas su apoyo y entrega en la construcción del Tren.

"Agradezco de verdad muchísimo a los ingenieros militares, secretario (Ricardo Trevilla Trejo), muchas gracias por su entrega y además pues con la disciplina, la honestidad y el profesionalismo con el que desarrollan estas obras.

"Vamos muy bien y muy pronto ya estará listo el Tren Ciudad de México-Pachuca y como decimos: la transformación avanza", agregó.