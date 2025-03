Sheinbaum anuncia 10 acciones en beneficio de las mujeres

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció 10 acciones de su gobierno en beneficio de las mujeres mexicanas, entre ellas, que a partir del próximo 1 de agosto, las mujeres de 60 a 63 años podrán hacer su registro para recibir la Pensión Mujeres Bienestar, e impulsar foros y consultas para ejecutar las reformas que pongan fin a la violencia contra las mujeres.

En Palacio Nacional, al encabezar la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, la jefa del Ejecutivo federal también anunció la construcción de al menos 200 centros de cuidado infantil para madres trabajadoras y que el Programa Nacional de Vivienda dará preferencia a mujeres como propietarias.

En este decálogo, la mandataria federal además anunció el establecimiento de 24 efemérides que reconozcan a las mujeres en la historia de México, así como la apertura de la Sala de Mujeres en la Historia en Palacio Nacional.

"Anunciamos 10 acciones del día de hoy. La primera: establecimiento de 24 efemérides para reconocer a las mujeres en la historia. ¿Cómo es posible que cruzamos el año, 365 días, y prácticamente no hay reconocimiento de las mujeres mexicanas en la historia? Es tiempo de mujeres; ya es tiempo de reconocer a las mujeres en la historia.

"Dos: apertura de la Sala de Mujeres en la Historia aquí en Palacio Nacional; tres: millones de cartillas de derechos de las mujeres a lo largo y ancho del país".

En el Patio Central de Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum también anunció la construcción de la Red Nacional de Tejedoras de la Patria.

En su quinto punto, la mandataria federal anunció que, a partir del próximo 1 de agosto, las mujeres de 60 a 63 años podrán hacer su registro para la Pensión Mujeres Bienestar, por lo que al final de este mismo año, las mujeres que tengan estas edades y se hayan inscrito podrán recibir esta pensión cuyo monto es de 3 mil pesos bimestrales.

"Ya tenemos la Pensión Mujeres Bienestar; ya reciben un millón de mujeres de 63 y 64 años la Pensión Mujeres Bienestar. En reconocimiento del trabajo que hemos realizado las mujeres y que realizamos en el trabajo del hogar, pero anuncio que, a partir del 1 de agosto del presente año, inicia, también de 60 a 63. Así que, a final de año, de 60 a 64 ya tendrán la pensión todas las mujeres, como nos comprometimos".

Sheinbaum Pardo indicó que como sexto punto de estas acciones está la construcción de al menos 200 centros de educación y cuidado infantil para las madres trabajadoras, para que puedan dejar a sus hijos bien cuidados, alimentados e inicien su proceso educativo mientras puedan ejercer su derecho al trabajo.

"Lejos del negocio de la subrogación que ocurrió en el pasado, el Instituto Mexicano del Seguro Social recupera su función de institución de seguridad pública que inició en diciembre del 2018", dijo la presidenta de México.

Como séptimo punto, garantizó el reconocimiento permanente a las mujeres de pueblos originarios y afrodescendientes durante todo el sexenio.

Como octavo y noveno punto, la presienta de la República se comprometió a que el Programa Nacional de Vivienda dará preferencia a las mujeres como propietarias, así como el reconocimiento de derechos agrarios a por lo menos 150 mil mujeres.

En su décimo y último compromiso, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que le solicitó a Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, que se inicien foros y consultas en todo el país para determinar las acciones que tiene que impulsar su gobierno para hacer realidad las reformas constitucionales y legales que garanticen que no haya más violencia contra las mujeres.

Mujeres indígenas entregan bastón de mando a Sheinbaum

En el marco de la celebración del Día Internacional de las Mujeres, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió de mano de mujeres autoridades indígenas el Bastón de Mando.

En el Patio Central de Palacio Nacional, las mujeres autoridades indígenas le expresaron a la jefa del Ejecutivo federal su apoyo y le desearon "¡Mucha fuerza!".

"Se lleva a cabo el ritual de limpia, purificación, así como la invocación de los cuatro rumbos y el centro del universo. De igual manera se hace la entrega del bastón de mando por parte de autoridades indígenas a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de los Estados Unidos Mexicanos", se informó al inicio del acto.

En la celebración de este 8 de marzo (8M), Día Internacional de las Mujeres, participan mujeres integrantes del Gabinete Legal y ampliado, así como la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

"4T, la única que puede garantizar derechos de mujeres"

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el movimiento de la Cuarta Transformación (4T) es el único que puede atender los derechos de las mujeres, porque el conservadurismo, afirmó, piensa que los derechos son mercancías y son privilegios a los que solo se puede acceder por el mérito personal.

Al encabezar en Palacio Nacional la conmemoración del Día Internacional de la Mujeres, la jefa del Ejecutivo federal aseguró que este pensamiento del conservadurismo condena a la mujer a seguir en la desigualdad, en donde las más afectadas son las mujeres pobres.

"Es nuestro movimiento el único —perdón por lo que lo diga, pero es verdad— que puede atender los derechos de las mujeres, porque el conservadurismo piensa que los derechos son mercancías y son privilegios a los que solo se puede acceder por el mérito personal.

"Eso es condenar a la mujer a seguir en la desigualdad, porque cuando no hay derecho a la educación a quien más afecta es a las mujeres, porque cuando no hay derecho a la salud a quien más afecta es a las mujeres, porque cuando no hay accesos a derechos a quien más afecta es a las mujeres pobres".

"¡Ni un feminicidio más, ni un golpe más!"

En el Patio Central de Palacio Nacional y al manifestar "¡Ni un feminicidio más, ni un golpe más!", la presidenta Sheinbaum aseguró que las mujeres tienen derecho a una vida libre y a una vida plena.

Afirmó que históricamente las mujeres han sido tratadas con desigualdad, por lo que requieren más derechos para alcanzar la igualdad sustantiva.

"Nosotros luchamos por todos los derechos para todas las personas. Todas y todos los mexicanos deben tener derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a la alimentación saludable, al salario justo. En ese marco inscribimos la lucha de las mujeres, por los derechos de las mujeres.

"Pero nosotras requerimos más derechos para alcanzar la igualdad sustantiva, no solo porque como mujeres tenemos nuestras propias necesidades, sino porque históricamente hemos sido tratadas con desigualdad, así que hay una brecha mayor que debe ser cubierta", expresó.