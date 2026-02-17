logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CASA XOLÓ

Fotogalería

CASA XOLÓ

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Claudia Sheinbaum anuncia que México no enviará combustible a Cuba

El envío de combustible a Cuba se suspende en un contexto de restricciones comerciales y crisis energética en la isla.

Por AP

Febrero 17, 2026 08:30 p.m.
A
Claudia Sheinbaum anuncia que México no enviará combustible a Cuba

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anunció el martes que por el momento su gobierno no enviará combustible a Cuba ante la amenaza de aranceles que hizo Washington a los países que suministren crudo a la isla.

Acciones de la autoridad

Tras semanas de evaluaciones de las vías diplomáticas para superar el cerco económico que impuso el presidente estadounidense Donald Trump a La Habana, Sheinbaum afirmó en su conferencia matutina que "por lo pronto no vamos a enviar combustible" a la isla, cerrando así la posibilidad de reestablecer los suministros de crudo que se suspendieron a inicios de año, previo a las nuevas sanciones.

La mandataria no detalló que llevó a su gobierno —que es muy cercano a La Habana— a tomar esa decisión, y solo mencionó que "tiene que quedar muy claro que nosotros no estamos de acuerdo con esta imposición de aranceles a los países que venden petróleo a Cuba".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Impacto en la comunidad

Pese a las restricciones comerciales, Sheinbaum ratificó que México continuará suministrando alimentos y lo que requiera el gobierno cubano.

México envió la semana pasada a la isla dos buques de la Armada con más de 800 toneladas de alimentos y artículos de higiene personal.

La paralización de los envíos del petróleo mexicano llega en el peor momento para Cuba debido a que desde inicios de año Venezuela —su mayor proveedor energético— también suspendió las ventas a la isla tras la operación militar estadounidense del 3 de enero en Caracas para capturar al entonces presidente Nicolás Maduro y su esposa.

Según expertos internacionales, el gobierno de Maduro —estrecho aliado de La Habana— enviaba a la isla unos 35.000 barriles diarios, mientras que Rusia mandaba 7.500 barriles al día. De enero a septiembre pasado México mandó a Cuba 19.200 barriles diarios, consistentes en 17.200 de petróleo crudo y 2.000 de productos derivados, de acuerdo con registros de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, (SEC por sus siglas en inglés).

Las ventas de crudo mexicano a Cuba sumaron el año pasado 496 millones de dólares, muy por encima de los 367 millones de dólares que alcanzaron las ventas en 2023.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Claudia Sheinbaum anuncia que México no enviará combustible a Cuba
Claudia Sheinbaum anuncia que México no enviará combustible a Cuba

Claudia Sheinbaum anuncia que México no enviará combustible a Cuba

SLP

AP

El envío de combustible a Cuba se suspende en un contexto de restricciones comerciales y crisis energética en la isla.

Senado autoriza ingreso de militares estadounidenses para capacitación
Senado autoriza ingreso de militares estadounidenses para capacitación

Senado autoriza ingreso de militares estadounidenses para capacitación

SLP

El Universal

El Senado aprobó con 91 votos la entrada de 12 militares estadounidenses para entrenamiento conjunto en México.

ASF detecta pagos en exceso en Tren Interoceánico Línea Z
ASF detecta pagos en exceso en Tren Interoceánico Línea Z

ASF detecta pagos en exceso en Tren Interoceánico Línea Z

SLP

El Universal

El descarrilamiento en Nizanda dejó 14 muertos; la auditoría revela irregularidades financieras en el proyecto.

Diputados aprueban 10 reformas de consenso en menos de 3 horas
Diputados aprueban 10 reformas de consenso en menos de 3 horas

Diputados aprueban 10 reformas de consenso en menos de 3 horas

SLP

El Universal

Reformas incluyen sanciones penales por acoso sexual y generación dolosa de imágenes sin consentimiento.