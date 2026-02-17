Claudia Sheinbaum anuncia que México no enviará combustible a Cuba
El envío de combustible a Cuba se suspende en un contexto de restricciones comerciales y crisis energética en la isla.
CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum anunció el martes que por el momento su gobierno no enviará combustible a Cuba ante la amenaza de aranceles que hizo Washington a los países que suministren crudo a la isla.
Acciones de la autoridad
Tras semanas de evaluaciones de las vías diplomáticas para superar el cerco económico que impuso el presidente estadounidense Donald Trump a La Habana, Sheinbaum afirmó en su conferencia matutina que "por lo pronto no vamos a enviar combustible" a la isla, cerrando así la posibilidad de reestablecer los suministros de crudo que se suspendieron a inicios de año, previo a las nuevas sanciones.
La mandataria no detalló que llevó a su gobierno —que es muy cercano a La Habana— a tomar esa decisión, y solo mencionó que "tiene que quedar muy claro que nosotros no estamos de acuerdo con esta imposición de aranceles a los países que venden petróleo a Cuba".
Impacto en la comunidad
Pese a las restricciones comerciales, Sheinbaum ratificó que México continuará suministrando alimentos y lo que requiera el gobierno cubano.
México envió la semana pasada a la isla dos buques de la Armada con más de 800 toneladas de alimentos y artículos de higiene personal.
La paralización de los envíos del petróleo mexicano llega en el peor momento para Cuba debido a que desde inicios de año Venezuela —su mayor proveedor energético— también suspendió las ventas a la isla tras la operación militar estadounidense del 3 de enero en Caracas para capturar al entonces presidente Nicolás Maduro y su esposa.
Según expertos internacionales, el gobierno de Maduro —estrecho aliado de La Habana— enviaba a la isla unos 35.000 barriles diarios, mientras que Rusia mandaba 7.500 barriles al día. De enero a septiembre pasado México mandó a Cuba 19.200 barriles diarios, consistentes en 17.200 de petróleo crudo y 2.000 de productos derivados, de acuerdo con registros de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, (SEC por sus siglas en inglés).
Las ventas de crudo mexicano a Cuba sumaron el año pasado 496 millones de dólares, muy por encima de los 367 millones de dólares que alcanzaron las ventas en 2023.
