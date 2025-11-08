logo pulso
Nacional

Claudia Sheinbaum autoriza 40 días de aguinaldo

Servidores públicos, militares, diplomáticos y pensionados recibirán el pago entre el 10 de noviembre y el 20 de diciembre

Por El Universal

Noviembre 08, 2025 12:03 p.m.
Con el fin de año a la vuelta de la esquina, cada vez falta menos para que millones de trabajadores en México reciban el pago del aguinaldo 2025, una prestación básica establecida en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Aunque está estipulado que este pago debe ser de por lo menos 15 días de trabajo, cuando se haya laborado el año completo, hay empresas y dependencias que dan más.

No obstante, este 2025 por disposición oficial, hay algunos trabajadores que deberán recibir lo equivalente a 40 días de su salario como pago por aguinaldo.

¿Quiénes recibirán por disposición oficial 40 días de aguinaldo?

El pasado 4 de noviembre se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las especificaciones de algunas leyes, entre ellas se encuentran actualizaciones a lo que compete el pago por aguinaldo para algunos trabajadores en el país.

Firmado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, se estipuló que en el ejercicio fiscal 2025 estas son las personas trabajadoras que deberán recibir los 40 días de salario como aguinaldo:

· Servidores públicos federales.

· Personal operativo, de confianza, de enlace y de mando dentro de las dependencias y entidades federales.

· Miembros activos del Ejército y las Fuerzas Armadas.

· Personal del Servicio Exterior Mexicano, tanto en el país como en el extranjero.

· Personas de las dependencias y entidades federales contratadas por honorarios bajo el capítulo de Servicios Personales.

· Pensionados, jubilados y deudos con pensión civil, militar o de gracia, incluyendo veteranos de la Revolución con pensión del ISSSTE.

¿A partir de qué fecha y hasta cuándo se debe entregar el aguinaldo a los trabajadores mencionados?

De acuerdo con el decreto del DOF y lo estipulado en la LFT, las personas trabajadoras con derecho a 40 días de aguinaldo deberán ver su pago reflejado entre el 10 de noviembre y hasta antes del 20 de diciembre.

