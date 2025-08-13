Claudia Sheinbaum celebra avances en la lucha contra la pobreza

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que señala que la población en situación de pobreza multidimensional pasó de 46.8 a 38.5 millones de personas a nivel nacional entre 2022 y 2024, lo que significó que 8.3 millones de personas salieran de esta condición en dicho periodo.

"Vean la cifra del Inegi. El porcentaje de población en situación de pobreza se redujo a 29.6%; en 2018 era de 41.9%. Ya mañana detallamos", destacó Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este miércoles 13 de agosto en Palacio Nacional.

"¡Qué viva la cuarta transformación!", expresó al final de su conferencia.

Entre 2022 y 2024, el porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional a nivel nacional pasó de 36.3% a 29.6%; en otras palabras, el año pasado, casi 30 de cada 100 personas en México presentaban al menos una privación en sus derechos sociales y tenían un ingreso mensual por persona insuficiente para adquirir una canasta alimentaria, así como bienes y servicios necesarios.

