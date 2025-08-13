logo pulso
Narcos seguían operando desde cárceles a través de visitas: SSPC

Narcotraficantes continuaban delinquiendo desde el interior de las cárceles

Por El Universal

Agosto 13, 2025 03:12 p.m.
A
Narcos seguían operando desde cárceles a través de visitas: SSPC

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch aseguró que el traslado de 26 narcotraficantes a Estados Unidos fue por interés Nacional, ya que representaban una amenaza para el país.

García Harfuch señaló que los implicados seguían operando y dirigiendo actividades ilícitas desde los penales donde estaban recluidos, lo que representaba una amenaza contra la Seguridad Nacional.

"Considerando las actividades a las que se han dedicado, vinculadas con delitos de alto impacto y que representan una amenaza a la seguridad nacional de nuestro país es por ello que el Gabinete de seguridad y la Fiscalía General de la República procedió al traslado de estos objetivos", declaró.

Detalló que realizaban estas acciones criminales mediante visitas, las cuales no podían prohibirse por respeto a sus derechos humanos, en las que amenazaban a funcionarios, tejían redes de corrupción e intimidación.

Narcos impusieron amparos antes de ser enviados a EU

Apuntó que algunos de los miembros del crimen organizado impusieron amparos para permanecer en cárceles de baja seguridad y se preveía que otros, en centros federales, recibieran resoluciones que facilitarían su traslado a penales estatales para continuar con sus operaciones o incluso un riesgo de fuga, además de la existencia de litigios que buscan su liberación anticipada.

"Esta acción se realizó como medida para impedir que desde prisión continuaran ordenando secuestros, extorsiones, homicidios (...) es un actor de autoridad de la política de cero impunida", aseveró.

