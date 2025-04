Sheinbaum condena violencia y destrozos en Feria de Texcoco

La presidenta Claudia Sheinbaum condenó la violencia y destrozos que causaron asistentes a la Feria Internacional del Caballo de Texcoco este fin de semana, luego de que el cantante regional mexicano Luis R. Conriquez se negara a cantar narcocorridos.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que su gobierno no busca prohibir un género musical, pues esto, indicó, "sería absurdo", sino que se busca generar una conciencia social donde haya una negativa a canciones y series de televisión que hagan apología de la violencia, de grupos delictivos y a la misoginia.

Señaló que más allá de condenar el hecho, destacó que se abre una "buena discusión" en el país sobre este tipo de canciones.

"En el caso de Texcoco, obviamente condenar lo que ocurrió. Esta violencia que se generó después de que un grupo se negó a cantar una serie de corridos, canciones", señaló.

"No prohibimos un género musical, eso sería absurdo, lo que estamos planteando es que las letras no hagan apología de las drogas, de la violencia, de la violencia contra las mujeres o de ver a una mujer como un objeto sexual. Todo eso es parte de que lo que queremos que se haga una conciencia social en nuestro país y que poco a poco deje de construirse pues los corridos, los corridos tumbados, las bandas, vinculados con estos temas", mencionó.

En conferencia de prensa matutina, la Mandataria federal señaló que hay corridos y series de televisión que han hecho apología del narcotráfico en donde, dijo, si acercarse a un grupo delictivo de la delincuencia organizada fuera una opción de vida para los jóvenes.

"Ir construyendo este consenso social de que no se debe de hacer apología de la violencia. Nos referimos a las canciones, pero también a las series de televisión, a todo lo que se ha construido a partir de la apología del narcotráfico. Como si acercarse a un grupo delictivo de la delincuencia organizada fuera una opción de vida para los jóvenes", dijo.

"Y bueno más allá de condenar el hecho, lo cierto es que se abre una buena discusión en el país, se discute esto que antes no se discutía, no se ponía sobe la mesa. Era algo normalizado", dijo.