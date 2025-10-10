Claudia Sheinbaum coordina respuesta a emergencia por lluvias con gobernadores
Sheinbaum y gobernadores trabajan en conjunto para apoyar a la población afectada por las lluvias en el país
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo este viernes 10 de octubre una reunión virtual con gobernadores y gobernadoras para atender la emergencia por las lluvias en el país.
Además, al encuentro virtual con mandatarios y mandatarias de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Guerrero, asistieron los titulares de las Secretarías de Defensa, Marina, Comunicaciones y Transportes, Gobernación y Bienestar.
También los titulares de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Protección Civil.
"Trabajamos para apoyar a la población, abrir caminos y restablecer el servicio eléctrico. Estamos atentos; seguiremos informando", dijo Sheinbaum en redes sociales.
La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, informó que participó en la Mesa de Seguridad con la presidenta Sheinbaum, a quien agradeció el apoyo para el estado.
"Abrimos albergues y enviamos lanchas para apoyar a la población. Pronto daremos un reporte con Protección Civil", dijo Nahle.
