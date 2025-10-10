Colima y Jalisco suspenden clases por condiciones climáticas

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Ante las condiciones climáticas que prevalecen en las costas de Colima y Jalisco por la presencia de la Tormenta Tropical "Raymond", las autoridades de ambos estados decidieron la suspensión de las clases presenciales este viernes en la zona de influencia del fenómeno meteorológico.

Suspenden clases en Colima

En Colima la suspensión presencial aplica para la comunidad educativa del turno vespertino de todos los niveles educativos de escuelas públicas y privadas en todo el municipio de Manzanillo, las comunidades de Cuyutlán y El Paraíso, en Armería, y Tecuanillo en Tecomán, por lo que se retomarán los trabajos de manera virtual a través de las plataformas educativas.

Suspensión de clases en Jalisco

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En Jalisco, la Secretaría de Educación informó que las clases presenciales se suspendieron en ambos turnos de escuelas de todos los niveles educativos a cargo de esa dependencia en nueve municipios de la entidad.

La suspensión aplicará en los planteles ubicados en los municipios de Cabo Corrientes, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Pihuamo, Puerto Vallarta, Tomatlán, Tonila y Tuxpan.

La medida permanecerá vigente hasta que las condiciones meteorológicas mejoren y las lluvias no representen riesgo para la población.

Hasta ahora, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco ha informado que se presentan lluvias ligeras en la costa, pero se espera que se intensifiquen durante las próximas horas.