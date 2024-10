No estuvimos de acuerdo con el derecho al veto en la elección: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 10 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno no estuvo de acuerdo en la iniciativa en la que se buscaba que el Ejecutivo y el Legislativo tuvieron derecho de veto a la lista de candidatos al Poder Judicial, por lo que pidió que se quitara.

A pregunta expresa en su conferencia mañanera, la jefa del Ejecutivo federal señaló que desconoce de quién fue la iniciativa, pero señaló que debe de mantenerse lo que está establecido en la Constitución.

"Se quitó, se quitó. Nosotros no estuvimos de acuerdo. Había sido una iniciativa, no conozco de quién fue la iniciativa, pero no debe de ocurrir eso, debe de mantenerse lo que está establecido en la Constitución", dijo.

El pasado martes, senadores de Morena modificaron la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum que regula el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular al incluir que se permitiría al Ejecutivo y al Legislativo tener derecho de veto a la lista de candidatos al Poder Judicial.

Durante la reunión de las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos se aprobó incluir dicha modificación propuesta por el senador de Morena, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara, lo cual fue criticado por la oposición.

Ricardo Anaya, senador del PAN, expuso que hay contradicciones entre lo votado en la reforma y lo establecido en las leyes secundarias que se están aprobando.