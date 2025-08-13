Claudia Sheinbaum destaca récord de recaudación en aduanas mexicanas
La presidenta Claudia Sheinbaum resalta el aumento histórico en la recaudación de aduanas en México.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que de enero a julio se han recaudado 180 mil millones de pesos adicionales de enero a julio en las aduanas del país.
"El lunes tuvimos reunión de Aduanas, yo dije que eran 150 mil millones, son 180 mil millones de pesos adicionales que se han recaudado de enero a julio en aduanas, 180 mil millones de pesos".
En Palacio Nacional, la Mandataria federal destacó que se han simplificado los trámites en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) lo que ha ayudado al pago de impuestos, tanto de pequeños contribuyentes como de grandes empresarios.
El pasado lunes, en su conferencia mañanera en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la creación de una plataforma digital para vigilar el desempeño de las aduanas.
"Hicimos una plataforma que antes no existía, entonces yo puedo ver todos los días Aduana Manzanillo, cuánto entró ayer, cuántos pedimentos, el valor promedio de los pedimentos, y si se recaudó más o menos".
Explicó que, la plataforma es para vigilar cuanto se recauda, "hay más pedimentos, o sea, más entrada de mercancía importada, tiene más valor cada pedimento y se recauda menos, pues algo está pasando ¿verdad?".
