Reportaban residuos; pero era el “huachicol”

Ciudad de México.- Labores de inteligencia del gobierno federal detectaron que la empresa Ingemar, vinculada con el mega decomiso de huachicol en Coahuila en julio, mintió en sus bitácoras para ingresar gasolina a México procedente de EU.

Según las investigaciones a las que tuvo acceso El Universal, la Federación ha encontrado a Ingemar responsable de huachicolear más de 9 millones de litros de hidrocarburos en los últimos meses.

De acuerdo con imágenes de rayos X, el gabinete de seguridad, por ejemplo, detectó que en carrotanques Ingemar reportaba que los remolques sólo contenían 8% de desperdicio de combustible o aceite quemado de baja calidad; sin embargo, el contenedor venía lleno de combustible para comercializarlo en nuestro país.

Así ha ocurrido en diversos decomisos que han involucrado carrotanques de Ingemar, propiedad de José Merino Valdés Cuervo, y cuyos socios son los empresarios Ricardo Thompson Ramírez, Ricardo Thompson Navarro y el exgobernador de Baja California Ernesto Guillermo Ruffo Appel.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Algunos de los casos sucedieron en junio de 2025, cuando se identificó el ingreso de 34 carrotanques por la aduana de Matamoros, Tamaulipas, los cuales se aseguraron en el patio de Vanegas, San Luis Potosí, con un total de 4 millones 80 mil litros.

De los 24 millones de litros de huachicol decomisados en esos cuatro operativos, 9 millones estaban en carrotanques que son propiedad de Ingemar.