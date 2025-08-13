logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

INTERESANTES EXPERIENCIAS

Fotogalería

INTERESANTES EXPERIENCIAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Reportaban residuos; pero era el “huachicol”

Por El Universal

Agosto 13, 2025 03:00 a.m.
A
Reportaban residuos; pero era el “huachicol”

Ciudad de México.- Labores de inteligencia del gobierno federal detectaron que la empresa Ingemar, vinculada con el mega decomiso de huachicol en Coahuila en julio, mintió en sus bitácoras para ingresar gasolina a México procedente de EU.

Según las investigaciones a las que tuvo acceso El Universal, la Federación ha encontrado a Ingemar responsable de huachicolear más de 9 millones de litros de hidrocarburos en los últimos meses.

De acuerdo con imágenes de rayos X, el gabinete de seguridad, por ejemplo, detectó que en carrotanques Ingemar reportaba que los remolques sólo contenían 8% de desperdicio de combustible o aceite quemado de baja calidad; sin embargo, el contenedor venía lleno de combustible para comercializarlo en nuestro país.

Así ha ocurrido en diversos decomisos que han involucrado carrotanques de Ingemar, propiedad de José Merino Valdés Cuervo, y cuyos socios son los empresarios Ricardo Thompson Ramírez, Ricardo Thompson Navarro y el exgobernador de Baja California Ernesto Guillermo Ruffo Appel.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Algunos de los casos sucedieron en junio de 2025, cuando se identificó el ingreso de 34 carrotanques por la aduana de Matamoros, Tamaulipas, los cuales se aseguraron en el patio de Vanegas, San Luis Potosí, con un total de 4 millones 80 mil litros.

De los 24 millones de litros de huachicol decomisados en esos cuatro operativos, 9 millones estaban en carrotanques que son propiedad de Ingemar.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Reportaban residuos; pero era el “huachicol”
Reportaban residuos; pero era el “huachicol”

Reportaban residuos; pero era el “huachicol”

SLP

El Universal

Hoy es tiempo de mujeres: Claudia
Hoy es tiempo de mujeres: Claudia

Hoy es tiempo de mujeres: Claudia

SLP

El Universal

La presidenta inauguró la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer

Segundo combo de capos va a EU
Segundo combo de capos va a EU

Segundo combo de capos va a EU

SLP

El Universal

México envía al vecino del norte a 26 reos, entre ellos “La Tuta”, “El Cuini” y “El Flaquito”

EU: terrorismo, en todo México
EU: terrorismo, en todo México

EU: terrorismo, en todo México

SLP

El Universal

El Depto. de Estado advierte a sus ciudadanos que Campeche y Yucatán son los únicos seguros