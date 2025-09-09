Claudia Sheinbaum encabeza inicio de construcción del Tren del Norte desde Saltillo a Nuevo Laredo

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Desde su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el banderazo de inicio de la construcción del Tren del Norte, en su tramo Saltillo-Nuevo Laredo, con el que se prevé movilizar a siete millones de pasajeros al año.

"El día de hoy inicia la construcción del tren en el norte, de Saltillo a Nuevo Laredo. Recuerden que este es el tren que va desde Ciudad de México hasta Nuevo Laredo.

"Se está construyendo México-Querétaro por los ingenieros militares, por el agrupamiento 'Felipe Ángeles' y el siguiente tramo es este que estamos construyendo en el norte y el próximo año ya vamos a licitar las siguientes partes", mencionó.

Desde Salinas Victoria, Nuevo León, Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), detalló que se da el cumplimiento al compromiso de la construcción del Tren del Norte que inicia desde la Ciudad de México hasta Nuevo Laredo con mil 200 kilómetros.

Al tomar la palabra, el gobernador de Nuevo León, Samuel García (MC), aseguró que esta obra ferroviaria traerá mucha derrama económica y empleo a la entidad, además de que beneficiará la movilidad de los regiomontanos.

"Muy contentos, muy agradecidos. Decirles que este Tren del Norte nos trae mucho entusiasmo, es un tren que se había esperado por mucho tiempo, hoy damos el banderazo y me da mucho gusto que hayamos iniciado con el tramo que va de Saltillo a la ciudad de Monterrey y de ciudad de Monterrey a Nuevo Laredo. Cuente con todo el apoyo de la gente de Nuevo León.

"Este proyecto va a traer muchísimo empleo, muchísima derrama. Vamos a estar trabajando en conjunto porque además va a colindar con proyectos de infraestructura muy importantes del estado, como la línea 4 y 6 y todo este transporte de pasajeros va, sin duda, a beneficiar la movilidad del estado de Nuevo León. Muchas gracias por este gran proyecto. Arranca el Tren del Norte", expresó el Mandatario estatal.

Andrés Lajous Loaeza, director general de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF), informó que el tren viajará de velocidades máximas que van de los 160 a los 200 kilómetros por hora y se están creando 4 mil 744 empleos directos y 14 mil 676 indirectos.

"La demanda estimada que tenemos en este tramo, es decir, la población que se beneficiará son alrededor de 7 millones de pasajeros al año que podrán ir de Saltillo a la Zona Metropolitana de Monterrey y que es una conexión cotidiana, pero también desde la Zona Metropolitana de Monterrey a Nuevo Laredo donde también hay una relación cotidiana económica y turística entre las poblaciones de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila", explicó.