Sheinbaum envía anteproyecto para congelar edad de jubilación en el ISSSTE

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió este miércoles a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) el anteproyecto de decreto para congelar la edad de jubilación de los trabajadores afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

En el anteproyecto enviado para su revisión se detalla que la edad mínima de jubilación para trabajadoras será de 56 y 58 años para trabajadores.

Entre la justificación para este decreto se indica que es necesario establecer disposiciones que permitan eliminar el incremento progresivo de la edad de jubilación, lo cual es acorde con la Recomendación 162 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La OIT propone a los estados adoptar medidas para flexibilizar la edad y las prestaciones de vejez, de acuerdo con las actividades desempeñadas y la capacidad de las personas de edad avanzada, teniendo también en cuenta factores demográficos, económicos y sociales.

"Atendiendo a los principios pro persona y de progresividad de los derechos humanos, y a efecto de salvaguardar el derecho a una pensión por jubilación digna he tenido a bien expedir el siguiente decreto", se indica.

El documento advierte que las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de este decreto se cubrirán con gasto al presupuesto aprobado al ISSSTE, por lo que no se destinarán recursos adicionales.

Además, dentro de un plazo no mayor a 90 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de este decreto, el ISSSTE deberá realizar las modificaciones conducentes en su normativa interna, para dar cumplimiento al decreto.

Se detalla que el decreto entrará en vigor al día hábil siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Sheinbaum presume cifras del IMSS

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que al 31 de marzo suman 22 millones 465 mil 110 puestos de trabajo afiliados al IMSS, cifra que convierte a este marzo como el más alto en la historia de México en el tema del empleo.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal destacó que del 1 de enero a la fecha se crearon 226 mil 731 puestos de trabajo.

Afirmó que estas cifras demuestran que el modelo económico del "Humanismo Mexicano" y la política de "por el bien de todos, primero los pobres", da resultados.

"Quisiera darles dos datos muy buenos que muestran cómo la economía mexicana está muy bien, como el modelo de Economía Moral, de Humanismo Mexicano, del principio de `Por el bien de todos, primero los pobres, da resultados. Miren el empleo de marzo, es el marzo más alto de la historia en empleo: 22 millones 465 mil 110 puestos de trabajo afiliados al IMSS.

"Del 1 de enero al 31 de marzo se crearon 226 mil 731 empleos formales (...) Es muy buen dato muy buen dato, muy buen dato", resaltó.

En Palacio Nacional, la Mandataria federal también destacó que los ingresos del Gobierno Federal fueron casi 19% en términos reales por encima de lo que fue enero-marzo del 2024 en términos reales es decir, descontando inflación.

"Agradecer a todos los contribuyentes porque se están pagando los impuestos hay algunos que todavía se resiste a cumplir la ley, pero la gente tiene confianza en el gobierno y están pagando sus impuestos.

"Recuerden que marzo fue el cierre de las Declaraciones de Personas Morales, imagínense 19% arriba del 2024 en términos reales, y el mes de marzo más alto en empleos formales de toda la historia. Dos buenos datos, dos buenas noticias", dijo.