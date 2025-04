Sheinbaum enviará iniciativa para prohibir propaganda extranjera

Luego que reprobó la transmisión de un spot antiinmigrante de Estados Unidos durante partidos de futbol en televisión abierta mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que este martes será enviada la reforma para prohibir la propaganda extranjera en México.

Recordó que es una iniciativa que pretende reponer en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión el artículo que prohíba a los concesionarios la transmisión de propaganda de otros países, el cual fue derogado en 2014, durante la administración de Enrique Peña Nieto.

"Por cierto hoy se envía la reforma a la Ley de Comunicaciones, vienen varias reformas porque recuerden que el IFT desapareció, pero en particular se incorpora este artículo que se retiró en el 2014", destacó Claudia Sheinbaum.

A pregunta expresa sobre cómo se defiende la soberanía nacional, Claudia Sheinbaum señaló que se encuentra establecido en la Constitución con el artículo 39 y 40, este último que fue incorporado recientemente para no aceptar intervención extranjera de ningún tipo.

Ayer lunes, la mandataria federal descartó sancionar a los concesionarios que pactaron con Washington esta difusión, pues aclaró que no está prohibida por ley, pero confió en que los medios sean sensibles y dejen de proyectar esos mensajes.