Rosa Icela Rodríguez representará a México en funerales del Papa

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que vaya a viajar a El Vaticano para estar presente en los funerales del Papa Francisco.

En su lugar, anunció que será Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), quien representará al Gobierno de México.

"Presidenta, ¿definió ya ustedes si va a acudir a Roma a los funerales del Papa?", se le preguntó en conferencia de prensa matutina.

"No, vamos a enviar a Rosa Icela Rodríguez como representante del Gobierno de México. Va a ir la secretaria de Gobernación en nuestra representación", respondió en Palacio Nacional.

Sheinbaum hace un reconocimiento

Al final de su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo pidió que se proyectara un video en el Salón Tesorería para honrar la vida y pensamiento de Francisco.

En las imágenes se destacó la visita que el Papa hizo a México en 2016 y su mensaje a favor de las personas indígenas, migrantes y por la paz. Se le reconoció además como protector del medio ambiente, "humanista" y "Pontífice que optó por los pobres".

"Siempre levantó la voz para denunciar lo que debía denunciar, criticó al neoliberalismo afirmando que `se reproduce a sí mismo sin más, acudiendo al mágico derrame o goteo, sin nombrarlo, como único camino para resolver los problemas sociales. No se advierte que el supuesto derrame no resuelve la inequidad que es fuente de nuevas formas de violencia que amenazan el tejido social´", se escuchó en el video.

"Hoy, más que nunca, debemos reconocer que el legado profundamente humanista del Papa Francisco I es un don que nos hermana en torno a sus ideas, y que este domingo hizo un urgente llamado a favor de la paz, reconociendo que en la guerra no podemos permitirnos olvidar que lo que está en la mira no es un mero objetivo, sino personas con un alma y una dignidad", se mencionó.

ROSA ICELA, LA POTOSINA CERCANA A LA 4T

Periodista de profesión, servidora pública por convicción. Desde que incursionó en el ámbito político hace más de 24 años, Rosa Icela Rodríguez se ha mantenido firme en su ideología de izquierda, pero sobre todo ha sido leal al movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador y secundado por Claudia Sheinbaum, en la Ciudad de México y ahora también, en el gobierno federal.

Nació en Xilitla, San Luis Potosí en 1959; es egresada de la Licenciatura de Periodismo por la Escuela Carlos Septién, y desde el 2000 se ha desempeñado en diversos cargos públicos, principalmente como parte de los equipos de gobierno en la capital, durante las gestiones de Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera y Claudia Sheinbaum.

Siendo Jefe de Gobierno, fue AMLO quien inició a Rosa Icela en el servicio público, al nombrarla como su representante en las Coordinaciones Territoriales de Seguridad Pública y Procuración de Justicia en dos zonas de alto riesgo: Cuauhtémoc III (CUH-3), donde se ubica el barrio de Tepito, y Cuauhtémoc VIII (CUH-8), que abarca las colonias Buenos Aires, Doctores y Obrera.